«Три в одном»: великое пополнение китайского флота

Китай в один день пополнил свой флот тремя мощными боевыми единицами. Вчера, 24 апреля, портал navalpost.com сообщил о том, что в порту Санья (провинция Хайнань) прошла торжественная церемония ввода в состав ВМС НОАК субмарины и двух кораблей.

Китайский флот пополнился универсальным десантным кораблём Hainan (проект Type 075), эсминцем Dalian (проект Type 055) и атомной субмариной Changzheng-18 (проект Type 094). Церемония была приурочена ко дню ВМС НОАК.

Сюжет телеканала CCTV13 о пополнении ВМС НОАК

Таким образом, теперь боевой состав китайского флота насчитывает семь атомных подлодок Type 094, три эсминца Type 055 и универсальный десантный корабль Type 075.