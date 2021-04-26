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WarSpot

«Три в одном»: великое пополнение китайского флота

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Источник изображения: warspot.ru

Китай в один день пополнил свой флот тремя мощными боевыми единицами. Вчера, 24 апреля, портал navalpost.com сообщил о том, что в порту Санья (провинция Хайнань) прошла торжественная церемония ввода в состав ВМС НОАК субмарины и двух кораблей.

Китайский флот пополнился универсальным десантным кораблём Hainan (проект Type 075), эсминцем Dalian (проект Type 055) и атомной субмариной Changzheng-18 (проект Type 094). Церемония была приурочена ко дню ВМС НОАК.

Сюжет телеканала CCTV13 о пополнении ВМС НОАК

Таким образом, теперь боевой состав китайского флота насчитывает семь атомных подлодок Type 094, три эсминца Type 055 и универсальный десантный корабль Type 075.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Тип 055
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