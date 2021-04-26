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Известия.ru

Минобороны Швеции прокомментировало завершение учений в России

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Глава минобороны Швеции Петер Хюльтквист заявил, что возвращение подразделений российской армии в пункты постоянной дислокации (ППД) и отвод войск от границы с Украиной после проведенной проверки боеготовности якобы является «дымовой завесой».

«Россия организовала себе существенную свободу действий на данном этапе, оставив на месте вооружение и всё остальное. Таким образом, сюда можно очень быстро перебросить личный состав. В перспективе можно повышать и понижать уровень напряженности», — заявил он в интервью телеканалу SVT в субботу, 24 апреля.

По словам главы минобороны Швеции, к настоящему моменту он уже провел переговоры с украинским коллегой Андреем Тараном. При этом глава ведомства подчеркнул, что он не придерживается украинской трактовки эскалации конфликта, добавила «Газета.ру».

Ранее, 22 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах. По его словам, все поставленные цели достигнуты, войска будут возвращены в пункты постоянной дислокации.

Он также добавил, что российские вооруженные силы должны быть готовы оперативно реагировать при «неблагоприятном развитии» обстановки в связи с учениями НАТО Defender Europe, которые пройдут в мае-июне. К их участию активно привлекается Украина, Грузия и Молдавия.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что уменьшение численности войск на границе пропорционально снижает напряжение. В тот же день в США отметили, что намерены наблюдать за ситуацией по ходу отвода российских войск на юге и западе страны.

В конце марта Украина и ряд стран Запада выражали обеспокоенность из-за перемещения российских военных по территории РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право дислоцировать войска на своей территории по своему усмотрению, это не несет угрозы для других государств и не должно никого беспокоить.

20 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО продолжают провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря. По его словам, нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья.


Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на агрессивную информационную кампанию, развязанную Украиной и рядом западных стран из-за учений. Она подчеркнула, что плановые мероприятия российских вооруженных сил по боевой подготовке, которые регулярно проводятся на территории России в этот период времени, не превышают масштабов прошлых лет.

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