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Известия.ru

Силы Северного флота вернулись в пункты дислокации из Арктики

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Войска Северного флота, задействованные в учениях по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, вернулись в пункты постоянной дислокации. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе флота.

В базы пришли боевые корабли, суда обеспечения, подводные лодки, подразделения береговых частей и войск противовоздушной обороны (ПВО). В учениях задействовали более 20 кораблей и судов Кольской флотилии разнородных сил, подводных сил, дивизии ракетных кораблей и вспомогательного флота.

В море одновременно находились две корабельные тральные группы, подводные лодки и фрегат «Адмирал флота Касатонов». На завершающем этапе в Баренцево море вышел большой десантный корабль «Иван Грен».

Моряки Северного флота в ходе учений успешно справились с поставленными задачами, отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Сейчас силы и войска Северного флота переведены на повседневный режим службы.

Учебные действия отрабатывались в Кольском заливе на заключительном этапе межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике на Северном флоте.

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