Войска Северного флота вернулись с учений в Арктике

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Силы и войска Северного флота, задействованные в учениях по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, вернулись в пункты постоянной дислокации, сообщили в воскресенье в пресс-службе СФ.

"Боевые корабли, подводные лодки, суда обеспечения, а также подразделения береговых частей и войск ПВО Северного флота, задействованные в практических мероприятиях межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, которое прошло на Северном флоте под общим руководством главнокомандующего ВМФ, возвратились в свои базы и пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Всего в учениях было задействовано более 20 кораблей и судов Кольской флотилии разнородных сил, подводных сил, дивизии ракетных кораблей и вспомогательного флота.

Одновременно в море действовали две корабельные тральные группы в составе морского тральщика "Владимир Гуманенко", базовых тральщиков "Коломна", "Ельня", "Ядрин" и "Соловецкий юнга", корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей "Айсберг" и "Рассвет", корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "Снежногорск", "Брест" и "Юнга", а также подводные лодки и фрегат "Адмирал флота Касатонов". На завершающем этапе в море вышел большой десантный корабль "Иван Грен".

По оценке, данной главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым, моряки СФ успешно справились с поставленными задачами.

В настоящее время силы и войска Северного флота переведены на повседневный режим службы. Личный состав приступил к подготовке к праздничным мероприятиям, посвященным 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.