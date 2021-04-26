Экспозиции военного эшелона расскажут о российской армии

На сайте Минобороны РФ появился раздел, рассказывающий о маршруте и расписании движения специального поезда, задействованного в агитационно-пропагандистской акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!". Она стартует в воскресенье, 25 апреля, на Киевском вокзале столицы. А завершится 27 июня в подмосковном парке "Патриот". Там будут организованы праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи.

"Посетители нового раздела имеют возможность на интерактивной карте отследить маршрут движения по городам России железнодорожного состава с образцами новейшей техники и вооружения, а также с военными трофеями из Сирийской Арабской Республики", - сообщили в ведомстве.

На имеющейся в разделе карте схематично изображены более полусотни населенных пунктов, где эшелон сделает остановку. Там же можно узнать дату прибытия поезда в тот или иной город на пути от Москвы до Владивостока. Сообщается, что раздел будет оперативно пополняться мультимедийными фото- и видеоматериалами, а также новостными сообщениями.

Известно, что поезд, задействованный в акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!", состоит из 17 тематических вагонов. Среди них - "Дорога памяти". Он так назван по аналогии с одноименным музейным комплексом в парке "Патриот". В вагоне размещены терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войне. Тематический вагон "Современная армия" посвящен достижениям всех видов и родов войск Российской армии. В нем также устроили интерактивные экспозиции и выставки органов военного управления.

На трех платформах будут демонстрироваться образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных сил РФ. Вагон "Победа над невидимым врагом" посвящен борьбе с COVID-19. Он имеет свою "красную зону", в которой представлена палата для больных коронавирусом пациента. Имеется и так называемая демонстрационная зона, где можно увидеть видеоролики и презентации достижений военных медиков в борьбе ковидом. А в "телемедицинской зоне" все желающие получат дистанционные консультации у специалистов питерской Военно-медицинской академии им. Кирова. Людей будут обследовать в местах стоянок эшелона с помощью телемедицинского комплекса с современным диагностическим оборудованием.

Юрий Гаврилов