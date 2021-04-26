Войти
Известия.ru

Илон Маск станет ведущим юмористического шоу Saturday Night Live

251
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Britta Pedersen/dpa

Американский предприниматель, инженер, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступит в роли ведущего вечерней музыкально-юмористической передачи Saturday Night Live. Об этом сообщил 24 апреля телеканал NBC, транслирующий программу.

Маск проведет выпуск программы, намеченный на субботу 8 мая. Его гостем станет американская певица, автор песен и актриса Майли Сайрус.

Накануне Маск рассказал, что землянам надо иметь постоянно действующую базу на Луне, построить город на Марсе и стать космической цивилизацией.

«Мы не хотим быть одними из видов одной планеты, мы хотим быть многопланетными видами», — сказал он.

16 апреля SpaceX выиграла контракт NASA по доставке астронавтов на Луну в рамках программы «Артемида». Отмечается, что сумма контракта составляет $2,89 млрд. Компания займется разработкой первого коммерческого посадочного модуля, который должен будет безопасно доставить двух американских астронавтов на поверхность Луны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Tesla
Персоны
Илон Маск
Проекты
Луна
Марс
Похожие новости
26.04.2021
Илон Маск предложил построить базы на Луне и Марсе
10.06.2020
«Прошлым можно гордиться, но им нельзя жить»
18.02.2019
Как Илон Маск обошел космическую программу России
06.02.2018
Каждому свое
15.05.2017
Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 12:46
  • 7
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ
  • 26.04 12:41
  • 154
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.04 12:35
  • 61
Защитим любой ценой
  • 26.04 12:32
  • 5
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 26.04 12:11
  • 5
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 26.04 12:05
  • 3
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 26.04 12:00
  • 5
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 26.04 11:38
  • 13
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.04 10:31
  • 21
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 08:52
  • 1
Доколе призраку кружить
  • 26.04 08:41
  • 1
"Запасаемся гробами": в США оценили издержки большой войны
  • 26.04 07:56
  • 1
Получит ли Северный флот своих десантников
  • 26.04 07:39
  • 1
А теперь «20-я»: легендарное гвардейское соединение вернется в строй
  • 26.04 07:35
  • 1
В Минобороны заявили, что акция "Мы - армия страны!" призвана сплотить общество
  • 26.04 00:40
  • 3
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ