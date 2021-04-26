Илон Маск станет ведущим юмористического шоу Saturday Night Live

Американский предприниматель, инженер, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступит в роли ведущего вечерней музыкально-юмористической передачи Saturday Night Live. Об этом сообщил 24 апреля телеканал NBC, транслирующий программу.

Маск проведет выпуск программы, намеченный на субботу 8 мая. Его гостем станет американская певица, автор песен и актриса Майли Сайрус.

Накануне Маск рассказал, что землянам надо иметь постоянно действующую базу на Луне, построить город на Марсе и стать космической цивилизацией.

«Мы не хотим быть одними из видов одной планеты, мы хотим быть многопланетными видами», — сказал он.

16 апреля SpaceX выиграла контракт NASA по доставке астронавтов на Луну в рамках программы «Артемида». Отмечается, что сумма контракта составляет $2,89 млрд. Компания займется разработкой первого коммерческого посадочного модуля, который должен будет безопасно доставить двух американских астронавтов на поверхность Луны.