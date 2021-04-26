Болгарский торговец оружием признался в хранении боеприпасов во Врбетице

Болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев признал, что его компания ЕМКО хранила боеприпасы на складах в чешской деревне Врбетице, где в 2014 произошли два взрыва. Кроме того, фирма занималась поставкой оружия на Украину. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщает газета The New York Times.

В статье утверждается, что в электронном письме изданию «Гебрев признал, что он хранил боеприпасы на складе в Чехии». Как пояснили в газете речь идет именно о складах во Врбетице. Издание со ссылкой на чешских официальных лиц отмечает, что «целью» взрывов, к которым, как утверждают власти Чехии, якобы причастны сотрудники российских спецслужб, были указанные боеприпасы Гебрева.

Помимо этого, газета обращает внимание на то, что Гебрев также «признал то, что давно отрицал: его компания ЕМКО поставляла вооружения на Украину после 2014 года». Соответствующие договоренности с украинскими фирмами якобы были закреплены в конце 2014 года.

По информации двух источников издания, один из которых является украинским должностным лицом, компания ЕМКО указывала на коробках с боеприпасами, отправляемыми по контракту на Украину, что они «предназначены для Таиланда». Это якобы было сделано для того, «чтобы не допустить приостановки поставок теми в болгарском правительстве, кто симпатизирует России».

«Гебрев отрицал, что его компания неверно маркировала какой-либо экспорт», — подчеркивается в материале.

Ранее Болгарское национальное телевидение опубликовало заявление компании ЕМКО, в котором та отрицала, что уничтоженные при взрывах на складах во Врбетице в 2014 году боеприпасы, принадлежали ей.

22 апреля немецкое издание World Economy опубликовало результаты расследования о якобы причастности спецслужб РФ к взрывам на складах во Врбетице, которые произошли в 2014 году, и указало на нестыковки в обвинениях чешских властей. Так, в ФРГ обратили внимание на наличие противопехотных мин чешской армии, которые взорвались во время инцидента. В издании говорится, что в 1997 году Чехия стала членом Оттавского соглашения о противопехотных минах, согласно которому к 2014 году в стране должны были перестать хранить заряды подобного типа.

Мины же в Чехии лежали на складах на протяжении более 20 лет, возможно, они относились даже к временам холодной войны, однако, как утверждают в ОБСЕ, за такой срок взрывчатка обычно разлагается. Это и могло стать причиной внезапного детонирования, подчеркнули в издании. Также журналисты отметили странность высылки россиян за якобы диверсию на складах именно в 2021 году, хотя с 2014 года состав российского посольства изменился.

Напряженность в отношениях России и Чехии возникла после того, как 17 апреля премьер-министр республики Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Чехия объявила о решении выслать 18 российских дипломатов.

Москва, в свою очередь, 18 апреля объявила 20 сотрудников чешского посольства в РФ персонами нон грата. Обвинения в России категорически отвергли, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи.

В результате ряда объявлений сторон о дополнительных мерах к 31 мая в посольствах Чехии и России останется по семь дипломатов, 25 технических сотрудников и 19 человек, принятых на месте.