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Известия.ru

Чемезов оценил проект сверхзвукового российско-арабского самолета

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Проект сверхзвукового пассажирского самолета, который Россия планирует разработать совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами, интересный, но убыточный с точки зрения экономики. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 24».

Вмeсте с тeм oн сoгласился с вeдущим прoграммы, чтo свeрхзвуковой сaмолет мoжет быть интeресен шeйхам в OАЭ.

«Этo сoвершенно нoвая мaшина, онa покa тoлько на бумaге. Идeя красивая. Но, к сожалению, это неэкономично. Это убыточный проект», — сказал Чемезов.

Он добавил, что сверхзвуковой самолет — «интересная игрушка».

Созданием бизнес-джета займется совместное предприятие суверенного фонда ОАЭ Mubadala и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). По оценке главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, высказанной в 2019 году, инвестиции в проект на первом этапе оцениваются в $100 млн.

Облик самолета планируется разработать к началу 2022 года, ожидается две версии: пассажировместимостью до восьми и до 30 человек.

В феврале Чемезов сообщал, что производство сверхзвукового бизнес-джета может быть полностью организовано в России. Тогда же стало известно, что Россия и ОАЭ создадут совместное предприятие для разработки самолета.

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Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
Чемезов Сергей
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