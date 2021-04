В электронном издании "The Defence Horizon Journal" опубликована статья подполковника ВВС США в отставке Ника Джоста "F-35 как будущее воздушной войны" (Nick Jost "The F-35 as the future of air to air warfare") в защиту программы американского истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II ВВС США осуществляет демонстрационное маневрирование на cкорости М=0,95 во время авиашоу в Форт-Лодердейле (штат Флорида) 22.11.2020 (с) Kip Sumner / ВВС США

Аннотация: Необходимо подробно рассмотреть сценарии развития тактики воздушного боя и характеристики многоцелевого истребителя F-35 Joint Strike Fighter (JSF), который является истребителем пятого поколения, идущим на замену устаревающего парку западных, преимущественно американских истребителей четвёртого поколения (4, 4+, 4++). Прямое сравнение между двумя поколениями было бы неразумным из-за различных концепций и философии каждого. Пятое поколение означает способность к малозаметности. Эта способность полностью меняет способ ведения войны.

Вывод: F-35 ещё предстоит доказать, что он способен (или будет способен) заменить такие истребители четвёртого поколения, как F-15 модификаций C и E, F-16, F/A-18 (Hornet и Super Hornet) и F-117.

Постановка проблемы: Как объективно оценить потенциальное влияние F-35 на войну в воздухе в контексте шквала критики в отношении программы F-35? Как расценивать эту негативную публичную критику, с которой сталкивается программа F-35?

Что дальше?: Эксплуатантам этого летательного аппарата стоит пересмотреть стратегию его использования и воздержаться от поспешного снятия с вооружения летательных аппаратов 4, 4+, 4++ поколений до того момента, как F-35 с присущими ему особенностями логистики и цепочки поставок будет полностью дееспособен.

ВВС как фактор, определяющий стоимость

С момента зарождения авиации ценность самолёта, выполняющего боевые вылеты для решения различных задач, была очевидной. Быстрое развитие технологий затрагивало, в первую очередь, военную сферу, и новые технологии применялись для улучшения характеристик военных самолётов. Данная тенденция сохраняется и сегодня. Поставив долгосрочную цель развития авиации, многие страны выделяют значительные средства на обеспечение вооружённых сил. Одни страны осуществляют постепенную модернизацию вооружённых сил, в то время как другие страны стремятся обеспечить вооружённые силы передовым высокотехнологичным вооружением. Стоимость постоянного обновления образцов вооружения остаётся высокой, и по причине приоритетного положения авиации проекты для других родов войск часто получают меньшее финансирование.

F-35 стал ярким примером этого феномена. Его разработка началась в 1996 году, когда был подписан контракт на проведение опытно-конструкторских работ. Первый полёт прототипа состоялся четырьмя годами позже, в 2000 году. Первые F-35 (F-35B, модификация для Корпуса морской пехоты США) поступили в войска в середине 2015 года. Такая продолжительность проекта - не редкость для разработки новых образцов вооружения. Огромные финансовые средства тратятся на разработку техники, которая будет стоять на вооружении в последующие десятилетия. Но именно здесь кроется проблема. F-35 был представлен в трёх вариантах: самолёт обычного взлёта и посадки F-35A, самолёт короткого взлёта и вертикальной посадки F-35B и палубный F-35B. Таким образом, платформа F-35 должна стать "комплексным решением" для трёх видов вооруженных сил США, а также их союзников по всему миру. Один летательный аппарат в трёх разных вариантах предназначен для выполнения ряда боевых задач, которые на сегодняшний день стоят перед разнообразными истребителями четвертого поколения (а также поколения 4+, 4++). Это означает, что самолёт нацелен не на выполнение одной конкретной боевой задачи, а может эффективно выполнять разнообразные боевые задачи.

Некоторые утверждали, что F-35 станет последним пилотируемым истребителем. БЛА уже внедряются в ВВС. К примеру, осуществляемая Boeing программа Loyal Wingman - это многоцелевой малозаметный БЛА, который будет использоваться для повышения боевой эффективности пилотируемого самолёта. Также он способен автономно выполнять боевые задачи под управлением искусственного интеллекта. Следующим логическим шагом будет отстранение человека, как "слабого звена" от управления всеми летательными аппаратами. Вопрос в том, готово ли общество к БЛА, ведущим бой друг против друга или используемым для поражения живой силы. Этот сложный с моральной точки зрения вопрос нуждается в дальнейшем анализе.

Но почему проект F-35 настолько противоречив? Критики заявляют, что F-35 проигрывает самолётам поколений 4, 4+, 4++ в скорости и манёвренности. Если это действительно так, то возникает много вопросов к обоснованию стоимости проекта. Также критика нанесла ущерб репутации F-35 ещё до того момента, когда он успел показать себя в условиях активных боевых действий.

Проблемы с запчастями, которые вызваны не до конца сформированной системой логистики и поставок, обуславливают потенциальный риск того, что самолёт будет считаться неготовым к боевому применению. Стремясь избежать этого, некоторые эксплуатанты, в особенности США, настаивают на соблюдении сроков подготовки F-35 к боевому применению.

Критика концепции как образец?

Многие летательные аппараты столкнулись с негативной реакцией прессы. Одним из последних примеров стал истребитель Eurofighter Typhoon, о котором был выпущен ряд негативных материалов СМИ. Однако самолёт доказал свою эффективность, хотя и считается достаточно дорогостоящим. Многие вспомнят "детские болезни" F-16 и судебные процессы, связанные с ним, в начале его производства. Это не помешало ему быть экспортированным во многие страны и, пройдя ряд модернизаций, оставаться высокотехнологичным летательным аппаратом. Необходимо отметить, что любой в истории авиации самолёт становился объектом критики. Все мы знаем о "детских болезнях" или "трудностях роста". Это означает, что какой бы проработанной ни была бы технология, она не будет функционировать идеально на начальном этапе. На сегодняшний день проектирование осуществляется с помощью компьютеров, и, используя их, любое устройство или деталь могут быть смоделированы и испытаны без строительства опытных образцов. Однако существуют конструктивные недостатки и просчёты проектирования, которые могут быть обнаружены только после строительства самолёта и его лётных испытаний.

Несмотря на усовершенствование, F-16, как истребители четвёртого поколения, в конце концов будут сняты с вооружения из-за существенного недостатка: отсутствие малозаметности. Несомненно, применение стелс-технологий является дорогостоящим, даже крайне дорогостоящим. Не каждая страна имеет возможность, и не каждая готова тратить значительные средства на её внедрение. Не все типы боевых задач требуют применения стелс-технологии. По сути, это возможность обеспечить преимущество за счёт незаметности: "проникнуть внутрь, нанести удар и уйти незамеченным". Однако преимущество применения стелс-технологии теряется, если противник устанавливает визуальный контакт. В воздушном бою на дальности вне видимости цели, когда ракеты класса "выпустил и забыл" запущены и не достигли цели по каким-либо причинам (сбиты с курса, или закончилось топливо), противники сближаются, и исход ближнего воздушного боя решает превосходство одного из противников в манёвренности, скорости, скорости разгона, оснащённости различными типами вооружения, живучести и т.д. Я никогда не летал ни на одной из модификаций F-35, так что я могу анализировать только то, что я слышал от других пилотов, летавших и не летавших на F-35. Пилоты F-35 убедительно доказывают, что преимущества F-35 заключаются в использовании малозаметности, ресурсе конструкции, продолжительности полёта и способности выполнять разноплановые боевые задачи. С другой стороны, пилоты истребителей поколений 4, 4+, 4++ утверждают, что F-35 не оправдывает своей высокой стоимости. По имеющимся сведениям, F-35 проигрывает в манёвренности F-15 и F-16 и не располагает такой огневой мощью и оснащённостью вооружением как A-10 и F/A-18.

Самолёт будущего

Является ли F-35 эффективным истребителем для ближнего воздушного боя? Среди других нововведений можно выделить, что летчик F-35 не использует систему индикации на фоне лобового стекла (Heads-Up Display - HUD) и нашлемной системы целеуказания (Helmet Mounted Cueing System - JHMCS). Вместо этого летчик F-35 использует нашлемную систему индикации Helmet Mounted Display System (HMDS), которая проецирует всю необходимую информацию непосредственно в поле зрения летчика вне зависимости от того, куда направлен его взгляд: на пол кабины или сквозь фюзеляж самолёта. Нашлемная система индикации состоит из нескольких высокотехнологичных устройств: виртуальной индикации на лобовом стекле кабины, цифрового прибора ночного видения, распределённой апертуры, системы поступления информации о датчиках и вооружении, системы целеуказания, системы обороны, шифрованной линии передачи данных. Стоит отметить, что существуют возможности для дальнейшего улучшения нашлемной системы индикации. Всё это включено в одну легкую (вес снижен с 5,1 до 4,6 фунтов) нашлемную систему, которая значительно повышает ситуационную осведомлённость летчика. Ситуационная осведомлённость - один из наиболее важных аспектов в работе членов экипажа летательного аппарата. Это вопрос выживания. Чем больше система помогает поддерживать и повышать ситуационную осведомлённость летчика, тем лучше. И это один из аргументов всех тех, кто вовлечён в программу F-35: этот самолёт, возможно, не самый быстрый или не самый манёвренный из истребителей сходного класса, но он, безусловно, один из самых, если не самый, удобный для лётчика и обеспечивающий наилучшую ситуационную осведомлённость истребитель из всех состоящих на вооружении.

Преимущества F-35 не ограничиваются этим. Хотя самолёты четвёртого поколения являются более эффективными по сравнению со своими предшественниками, а также сравнительно "недороги" в производстве, значительная часть их датчиков и оборудования расположена на внешней подвеске. Это негативно сказывается на малозаметности истребителя. C каждым размещённым на внешней подвеске контейнером растёт аэродинамическое сопротивление, что снижает радиус боевого применения истребителя по причине роста расхода топлива. Самолёт, построенный с использованием стелс-технологий в свою очередь несёт всё топливо, вооружение и датчики внутри фюзеляжа, что снижает радиолокационную заметность (за счёт эффективной поверхности рассеяния) самолёта, насколько это возможно. Это особенно важно, когда боевая задача требует не допустить обнаружения, к примеру, во время проведения воздушной разведки или для нанесения высокоточного удара ракетами в зоне действия средств ПВО. В тех случаях, когда малозаметность не требуется, дополнительные топливные баки или дополнительное вооружение могут быть размещены на внешней подвеске для увеличения радиуса боевого применения и огневой мощи. Малозаметность является важным преимуществом F-35. Истребитель при правильном его применении в бою поразит свои цели ракетами большой дальности, не вступая в визуальный контакт с противником.

Почему же тогда F-35 проигрывает ближние воздушные бои истребителям четвёртого поколения? Это можно объяснить рядом причин. Прежде всего, это новая система: новый планер, новая силовая установка, новые системы электрики, датчики и другие узлы, впервые установленные на этот самолёт. Так же как и при эксплуатации любой новой системы, существуют "детские болезни" на начальном этапе. Каждый, кто работает на компьютере, знает о постоянных обновлениях программного обеспечения, которые необходимы для нормального функционирования программ. Современный самолёт в этом аспекте принципиально не отличается от компьютера: по факту большая часть доработок самолёта затрагивает не оборудование, а программное обеспечение. Это краткое и простое объяснение, почему до сих пор всё идёт не так, как планировалось, и истребители четвёртого поколения на равных противостоят F-35 в бою. Ситуация, конечно, изменится, когда программное обеспечение будет обновлено, а все ошибки в нём будут исправлены со временем.

Превосходство с неопределённым будущим

Должно ли это стать поводом для беспокойства? Нет, по словам военных стратегов и руководства. Важность ближнего воздушного боя постоянно снижается, а использование стелс-технологий в F-35 даёт ему существенное преимущество. В идеале так и есть, но неожиданно ситуация может измениться. Когда ракеты F-35 по тем или иным причинам не достигнут цели, противник окажется на близком расстоянии, и всё закончится "свалкой", классическим ближним воздушным боем, где F-35 не удастся одержать победу над современными русскими истребителями МиГ (29, 35) и Су (27, 30, 33, 35). История показывает, что ближний воздушный бой не уходит в прошлое. Много раз случалось, что ракеты класса "выстрелил и забыл" большой дальности по тем или иным причинам не достигали цели. В течение нескольких десятков секунд (скорость сближения сверхзвуковых самолётов) противник оказывается на дистанции классического ближнего воздушного боя (как "поножовщина в телефонной будке"), где манёвренность до сих пор играет большую роль. В отличие от США и других стран НАТО, русская школа проектирования всегда учитывала важность ближнего воздушного боя. Обратим внимание на планеры русских самолётов. Всё сделано достаточно грубо и крепко на случай, если инфраструктура (авиабазы, взлётно-посадочные полосы) будет разрушена, и придётся осуществлять взлёт и посадку на неподготовленные грунтовые полосы. В свою очередь на Западе мы привыкли работать со "стерильных" взлётно-посадочных полос, проверенных на отсутствие повреждений и посторонних предметов.

Так или иначе, большинство стран НАТО находятся в процессе замены истребителей четвёртого поколения на F-35. На сегодняшний день основная угроза, не считая ассиметричных угроз со стороны террористов, в соответствии со Стратегией национальной безопасности США, исходит от Китая и России. Их военная техника является серьёзным вызовом для нас. Вовлечение в крупномасштабное воздушное противостояние с такими противниками было бы нежелательным для F-35. Русская философия всегда подчёркивала стремление к превосходству в воздухе и эффективность в ближнем воздушном бою основных истребителей. Военная философия США (и НАТО) развивалась в ином ключе. После Корейской войны с самолётов было снято пушечное вооружение, так как предполагалось, что воздушный бой будет идти на дальних дистанциях с использованием радиолокации и ракет класса "выстрелил и забыл". Вьетнамская война доказала ошибочность такого подхода, и пушечное вооружение было быстро возвращено на самолёты (к примеру, на F-4 Phantom II). Были внесены изменения и в подготовку летчиков, появились новые программы, посвящённые ближнему воздушному бою, к примеру, программа боевого применения палубных истребителей США (US Navy Fighter Weapons School - TOPGUN) или Школа вооружения ВВС США (USAF Weapons School).

Как бы то ни было, точка невозврата пройдена. Последние испытания демонстрируют иную картину характеристик многоцелевого летательного аппарата, который постепенно будет проходить дальнейшую модернизацию. Разработка многоцелевого ударного истребителя F-35 стала самым крупным контрактом на разработку и поставку вооружения в истории. За этой программой стоят важные экономические и политические интересы, поэтому она, вне всякого сомнения, достигнет успеха. На сегодняшний день выпущено более 620 самолётов F-35.

Об авторе

Ник Джост, подполковник в отставке, более 20 лет служил в вооружённых силах (ВМС и ВВС США) в качестве летчика истребительной авиации и оператора Сил специальных операций. Привлекался в качестве консультанта по аэрокосмическим, морским и оборонным вопросам в ряде международных проектов. Обладает опытом научной работы в сфере аэронавтики и международных отношений.