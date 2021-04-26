Израильские ПВО перехватили выпущенную из сектора Газа ракету

Ракету выпущенную со стороны сектора Газа вечером в субботу, 24 апреля, по территории Израиля перехватила система ПВО страны «Железный купол». Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как говорится в сообщении, после срабатывания сирен воздушной тревоги в городе Сдерот и ближайших районах, из сектора Газа была выпущена одна ракета, которую перехватила система ПВО «Железный купол».

Отмечается, что ракета разорвалась у забора безопасности.

23 апреля стало известно о том, что по территории Израиля из сектора Газа были выпущены три ракеты, одну из которых удалось перехватить системе ПВО «Железный купол». На следующий день танк армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанес удар по военной позиции палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.

Из анклава в ответ выпустили еще пять ракет по территории Израиля.

Всего радикалы из сектора Газа выпустили с вечера пятницы по утро субботы 36 ракет по израильской территории, система ПВО «Железный купол» перехватила шесть из них, остальные разорвались в незаселенной местности. В ответ армия Израиля поразила ряд военных объектов ХАМАС в секторе.

В ночь на субботу был самый мощный ракетный обстрел Израиля с февраля 2020 года, когда за сутки по еврейскому государству было выпущено порядка 80 снарядов.