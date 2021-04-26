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Российская газета

О стране и армии военные расскажут "с колес"

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В воскресенье, 25 апреля в Москве стартует масштабная агитационно-пропагандистская акция Минобороны РФ "Мы - армия страны. Мы - армия народа". С Киевского вокзала по российским городам отправится в путь тематический поезд. Его вагоны оформили таким образом, что граждане страны смогут узнать из этих экспозиций много нового о героических страницах нашей истории, последних достижениях Вооруженных сил, развитии юнармейского движения и работе военных медиков в период пандемии.


Планируется, что специальный поезд пройдет по намеченному маршруту за 64 дня. Железнодорожный состав проследует почти через всю страну - от Москвы до Владивостока. Поезд сделает остановки в 51 городе, в том числе в Мурманске и Севастополе. На железнодорожных станциях этих городов выступят концертные бригады, будут организованы экскурсии по выставочным экспозициям. Все желающие смогут пройти там медицинское обследование.

Известно, что День Победы участники акции встретят в Туле. Там поезд пробудет с 8 по 9 мая. И там же проведут акцию "Спасибо за Победу", в ходе которой жители города увидят праздничный концерт, где выступят популярные артисты и военные ансамбли.

Ранее об отправке специального поезда по городам России рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. На коллегии ведомства он подчеркнул, что агитационно-пропагандистскую акцию "Мы - армия страны. Мы - армия народа"" военные организовали по решению президента страны.

А 26 апреля на Киевском вокзале Москвы откроется тематическая фотовыставка "Хранившие семейное тепло". Там будут представлены редкие снимки жен известных советских полководцев и военачальников. Этот вернисаж продолжит серию тематических фотовыставок на центральных вокзалах города Москвы, организованных в рамках масштабного проекта "Полководцы Победы" фондом "Наследники победителей" и Минобороны РФ при поддержке фонда "Культурное пространство" и ОАО "РЖД".

"Накануне Дня Победы пассажиры Ленинградского и Киевского вокзалов смогут увидеть новую серию фотографий из семейных архивов, которые расскажут о жизни любимых женщин прославленных людей - какими они были в кругу родных и близких, на фронте, с мужьями, детьми, кружащиеся в танце, прогуливающиеся в парке", - сообщили в военном ведомстве. Тем добавили, что выставка будет работать до конца июля 2021 года.


Юрий Гаврилов

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