Мы вам не братья

Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые

Многие ученые, занимающиеся проблемой поиска внеземных цивилизаций, уверены, что рано или поздно человечество вступит в контакт с инопланетянами, обитающими где-то в Млечном Пути. К сожалению, специалисты не могут предсказать, как они будут выглядеть и как отнесутся к людям, но зато можно спрогнозировать уровень их технологического развития. «Лента.ру» рассказывает о последних исследованиях, в которых ученые попытались предугадать примерный портрет инопланетной цивилизации, которая когда-нибудь вступит с нами в контакт.

Все решают технологии

Любая цивилизация, достигшая такого технологического уровня, что для нее осуществимы межзвездные перелеты, должна стать заметной для астрофизиков. Но «молчание» космоса, которое легло в основу парадокса Ферми, намекает на то, что в окрестностях Солнечной системы развитых цивилизаций не существует. Пока еще ученые не нашли ни одного значимого признака того, что человечество не одиноко в Млечном Пути.

Прежде всего нужно понимать, что именно следует искать. Ученых интересуют цивилизации, потенциально способные контактировать, а значит, они должны оставлять техносигнатуры — признаки присутствия технологий, которые видны с большого расстояния и которые невозможно скрыть. С помощью статистического анализа можно спрогнозировать, что человечество заметит в первую очередь. Если предположить, что в Млечном Пути действительно существует кто-то, кроме человечества, и эти кто-то находятся на разных этапах технологического развития, то можно даже приблизительно определить, с кем именно мы столкнемся в первую очередь. Это необязательно будет непосредственный контакт, но мы можем убедиться в существовании внеземной цивилизации с помощью астрономических наблюдений.

Сфера Дайсона, состоящая из множества колец Источник изображения: Изображение: Wikipedia

Разумно предположить, что характер контакта в значительной степени зависит от технологических возможностей иной цивилизации. Этот же фактор определит само отношение человечества к собратьям по разуму: одно дело, когда мы общаемся с теми, кто находится на той же ступени развития, а другое — когда мы находим цивилизацию намного старше нас самих. Чем дольше существует разумная жизнь, тем большими технологическими возможностями она скорее всего обладает, в том числе и возможностями по установлению контакта.

Остается только понять, с кем человечество столкнется с большей вероятностью. Согласно теоретическим моделям, даже если наивно предположить, что в Млечном Пути полно молодых цивилизаций, а старые и древние встречаются редко, вероятность контакта пропорциональна возрасту цивилизации. Именно поэтому сосредоточенное внимание на поисках технологий, аналогичных нашим, не приведет к успеху.

Космические пирамиды

Ученые пришли к консенсусу в том, что сам успех SETI зависит от того, насколько инопланетные цивилизации долговечны, причем долговечны именно в технологическом смысле. Техносигнатуры должны существовать тысячи или даже миллионы лет. Может быть, даже сама породившая их цивилизация исчезнет, подобно тому, как исчезла древнеегипетская культура, построившая Великие пирамиды. Например, инопланетяне могли оставить после себя межзвездные маяки или запустить зонды, которые продолжают бороздить космос. Такие зонды гипотетически способны к репликации, то есть созданию копий самих себя, и могут распространяться по всей Галактике.

Что такое проекты SETI

Под SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) понимаются любые исследования, направленные на поиск внеземного разума и вступление с ним в контакт. Ученые занимались SETI с 1959 года, пытаясь выявить радиосигналы на длине волны 21 сантиметр и частотой 1420 мегагерц. Считается, что любая технологически развитая цивилизация будет пытаться установить контакт именно на этой частоте, однако до сих пор поиски не увенчались успехом, хотя были просканированы тысячи звезд. В настоящее время проекты SETI, как правило, финансируются за счет частных средств, а исследователи сохраняют оптимизм и считают, что контакт удастся установить в ближайшие десятилетия.

Авторы исследования, опубликованного в репозитории препринтов arXiv, подразделили возможные типы техносигнатур по длительности их существования. Тип А может достигнуть возраста тысячи лет, что сравнимо с временем технологического развития земной цивилизации. Тип В способен просуществовать также долго, как биологический вид, — около миллиона лет. Наконец, тип С существует как минимум миллиард лет.

Самые долговечные техносигнатуры необязательно могут быть построены цивилизациями высокого уровня. Например, разумные виды, только что освоившие полеты за пределами планеты, могут оставить космический мусор, загрязнить атмосферу стойкими поллютантами либо послать межзвездные зонды на химических ракетных двигателях. Люди пока еще не произвели техносигнатуры типа А, если рассматривать радиосигналы или следы промышленной активности в атмосфере Земли, но зонды «Вояджеры», «Пионеры» и «Новые горизонты» способны в далеком будущем стать техносигнатурами типа В и даже С. К типу С также относятся более экзотические объекты, как, например, маяки или мегаструктуры вроде сферы Дайсона.

Вымершие и процветающие

Любая техносигнатура, которую мы можем обнаружить, статистически должна была просуществовать очень долго — около миллиона лет. Мы можем также натолкнуться на более молодые техносигнатуры, но только при условии, что они широко распространены в Млечном Пути. Поэтому рациональнее ожидать, что если мы сможем наблюдать признаки существования иной цивилизации, то технологически она сильно будет отличаться, и ее уровень развития будет намного выше нашей. Более того, значительная часть потенциально обнаруживаемых техносигнатур в Млечном Пути скорее всего принадлежит цивилизациям, которые уже вымерли. Значит, контакт с «инопланетянами» будет больше напоминать археологию, только вместо лопаты — телескопы, способные разглядеть следы уже потухшей деятельности.

Авторы подчеркивают, что для успешного поиска инопланетян нужно отказаться от антропоцентризма и отдать предпочтение выявлению мегаструктур, маяков и межзвездных зондов, которые могла создать цивилизация второго типа по Кардашеву или даже развитый искусственный интеллект, оставшийся после своих создателей. Такие признаки встречаются намного реже техносигнатур типа А, но их проще обнаружить именно за счет их долговечности.

Стоит помнить, что для развитой цивилизации, которая существует тысячелетия, уже неприемлемы переходные сигнатуры (загрязнение атмосферы и изменения климата), поскольку они ограничивают время ее жизни. Выход в космос, освоение межпланетных маршрутов, постройка гигантских сооружений, способных вместить сотни, тысячи или даже миллионы живых существ, является логичным шагом для инопланетян, которые собираются просуществовать еще очень долго. Поэтому остается довольно высокий шанс, что человечество вступит в контакт с еще живой цивилизацией, которая сумела выжить и достичь невероятных технологических высот.

Космический интернет

Классические поиски SETI, которые направлены на выявление знакомых нам технологий, например узкополосных радиосигналов и оптических лазерных импульсов, за 60 лет наблюдений не увенчались успехом. Хотя нельзя сказать, что инопланетяне не могут использовать эти средства коммуникации, следует признать, что высокотехнологическая цивилизация может использовать другой тип космической связи. Квантовая коммуникация предпочтительна с точки зрения безопасности и эффективности. Искать в небе световые «маяки», которые хорошо заметны, но практически бесполезны сами по себе, может быть пустой затеей. Скорее всего, инопланетяне посылают друг другу узконаправленные сигналы, которые вряд ли возможно перехватить случайно, если только они не направлены прямо на Землю.

Мир-Кольцо — еще одно гипотетическое астроинженерное сооружение Источник изображения: Изображение: Wikipedia

Однако, по мнению Майкла Хиппке (Michael Hippke), человечество уже могло зафиксировать слабый сигнал технологически развитой цивилизации, освоившей квантовые коммуникации, просто существующий подход не способен их распознать. Инопланетяне могут сознательно выбрать скрытый канал связи, чтобы остаться незамеченными для более примитивных разумных существ. Кроме того, межзвездная квантовая сеть может возникнуть в результате достижения продвинутыми цивилизациями «квантового превосходства» и будет служить таким экзотическим целям, как распределенные квантовые вычисления. Кроме того, квантовые каналы связи защищены от «прослушивания» и способны передавать больше информации за единицу времени, чем обычные. Поэтому естественно ожидать, что цивилизация, с которой мы сможем установить контакт, будет использовать квантовые технологии.

Правда, чтобы поймать квантовые сигналы, нужно иметь квантовые приемники — а их пока не существует. В то же время Хиппке полагает, что и имеющегося оборудования достаточно, чтобы отыскать в свете звезд признаки квантового запутывания фотонов, пусть и с разрушением содержащейся в них информации. Возможно, стоит нам использовать новый подход, и Вселенная перестанет молчать, хотя поиски квантовых сигналов будут очень трудоемкими.

Опасный сигнал

Физик Стивен Хокинг предупреждал, что искать инопланетян — глупая затея, поскольку мы не знаем точно, будут ли они дружелюбными. Популяризатор науки Митио Каку уверен, что Земле следует оставаться в тени, потому что риск слишком велик. Тот факт, что гипотетическая цивилизация будет технологически более продвинутой, несет для нас потенциальную угрозу, даже если сами инопланетяне не будут намеренно враждебными. Никто не знает точно, какими социальными, экономическими и экзистенциальными последствиями обернется для нас такой контакт. Также не известно, какую роль сыграют чужие технологии. Встреча с внеземным зондом, случайно попавшим в Солнечную систему, может ограничиться наблюдениями на расстоянии, а может закончиться катастрофой, если такой зонд будет способен «размножаться».

Антенная решетка Аллена, используемая для SETI Источник изображения: Фото: Wikipedia

Если речь идет об искусственном интеллекте, то ситуация может стать еще опаснее. Философ Ник Бостром прогнозирует, что в будущем человечество сможет построить машинный суперинтеллект, который во всем будет превосходить мозг человека. Это влечет за собой новые угрозы, которые, по мнению некоторых специалистов, являются принципиально непреодолимыми: человек по определению не сможет сдержать суперинтеллект. Предполагая, что развитые инопланетяне уже пересекли эту черту, мы получаем пугающую картину, что любая старая и технологически развитая цивилизация, с которой человечество скорее всего встретится, на самом деле управляется или даже полностью состоит из ИИ.

По другому пессимистическому сценарию, называемому SETI-атакой, опасным может быть даже радиосигнал, в котором закодировано вредоносное сообщение или инструкции по созданию враждебно настроенных систем. Подобный сценарий описал астроном и космолог Фред Хойл в своем научно-фантастическом романе «Андромеда».

В любом случае экстраполировать человеческое поведение на чужеродный разум было бы ошибкой. К сожалению, в области поиска внеземного разума остается еще слишком много неизвестных, и пока что лишь писатели-фантасты комфортно чувствуют себя, придумывая различные сценарии контакта.

Александр Еникеев