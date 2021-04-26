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Газета.ru

"Полагаться только на собственные силы": Берлин отказал Киеву в вооружении

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Флаг Украины
Флаг Украины.
Источник изображения: Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Посол Украины: Германия отказалась предоставить оружие Киеву

Германия не согласилась предоставить Украине использованные корветы, элементы ПВО и противокорабельные ракеты. Также, Берлин не видит в ближайшей перспективе возможность для вступления Украины в ЕС и НАТО. Об этом заявила кандидат на должность канцлера ФРГ от политического блока «Союз-90»/«Зеленые» Анналена Бербок.

Кандидат на должность федерального канцлера Германии от политического блока «Союз-90»/«Зеленые» Анналена Бербок в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung ушла от ответа на вопрос, будет ли она поддерживать поставку Украине вооружения.

Так она прокомментировала запрос Киева в адрес Берлина с просьбой предоставить современное оборонительное оружие. В списке Украина указала бывшие в употреблении немецкие корветы, а также элементы противовоздушной обороны, противокорабельные ракеты и оборудование для разминирования.

При этом, немецкий политик связала с Москвой внутриукраинский конфликт в Донбассе и Минские соглашения, которые обязаны выполнять обе воюющие стороны: Вооруженные силы Украины и военные формирования самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Угроза Украине со стороны России по-прежнему велика. Самое главное сейчас - обеспечить выполнение Минских договоренностей. Миссии наблюдателей ОБСЕ необходим доступ ко всем частям оккупированной Россией территории, и она больше не должна подвергаться саботажу», - заявила Бербок.

Также немецкий политик отвергла ближайшую перспективу вступления Украины в ЕС и НАТО, добавив, что «немедленная стабилизация» ситуации на всей территории страны является приоритетом.

«До наступления этого момента шаги к членству в НАТО все равно нереалистичны», - подчеркнула Бербок.

Такие ответы расстроили посла Украины в ФРГ Андрея Мельника.

«К сожалению, получили отказ, как по предоставлению Киеву оборонительного оружия, так и по НАТО. Это разочаровывает.

Поэтому, пришло время отбросить иллюзии об изменении политики Берлина после выборов и полагаться только на собственные силы», - написал он в Twitter.

Стоит отметить, что председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявлял, что наблюдатели не фиксируют присутствия российских военных в Донбассе.

Ранее стало известно, что глава МИД ФРГ Хайко Маас выступает против предоставления Украине вооружения. При этом министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что занимает открытую позицию в данном вопросе.

Председатель внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген заявил, что «было бы неправильно исключать поставки оборонительных боевых систем». В свою очередь, парламентарий Родерих Кизеветтер заявил, что скептически относится к идее поставок оружия Киеву.

В начале нынешнего месяца президент Украины Владимир Зеленский, обсуждая 6 апреля с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе, заявил, что вступление его страны в Североатлантический альянс - единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. Получение плана действий по членству станет настоящим сигналом для России», - считает Зеленский.

В Москве указали, что война в Донбассе является гражданской, и единственное ее решение - это диалог Киева с ДНР и ЛНР.

«Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию», - сказал после беседы Столтенберга и Зеленского пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сами страны альянса на словах буднично выразили поддержку Украине, при этом напомнив, что никаких решений о присоединении этой страны к военному блоку не было. Так, заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер напомнила, что Киев все еще не получал дорожных карт на пути к членству НАТО.

Столтенберг также заявлял ранее, что альянс не готов принять Украину в свои ряды, поскольку страна не соответствует стандартам альянса.


Андрей Ермолов

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Германия
Россия
Украина
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