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ТАСС

Космонавт сообщил, что посадка "Союза МС-18" запланирована на 17 октября

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-18"
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-18".
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Продолжительность экспедиции составляет 191 день, рассказал Олег Новицкий

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18" запланирована на 17 октября. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, который находится на борту МКС.

"Продолжительность нашей экспедиции составляет 191 день. Посадка запланирована на 17 октября", - отметил Новицкий во время прямого включения между библиотеками и читателями страны с МКС в рамках X юбилейной Всероссийской акции "Библионочь-2021".

По словам космонавта, их миссия, как и продолжительность экспедиции, определена программой полета.

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай прилетели на МКС на корабле "Союз МС-18" 9 апреля. Ранее начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов сообщил, что два члена экипажа этого корабля останутся на МКС дольше из-за съемок фильма "Вызов". По его словам, командир экипажа Олег Новицкий в октябре вернется на Землю на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-18" вместе с участниками полета "Союза МС-19" (актриса и режиссер, которые будут задействованы в съемках фильма на МКС). Два члена экипажа - космонавт Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай - останутся на орбите и вернутся на "Союзе МС-19".

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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
Союз ПКК
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