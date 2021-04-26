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Известия.ru

СМИ узнали о попытках Украины получить оружие от Германии

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/imago stock&people

Украина хочет получить от Германии современное оборонительное оружие. Об этом сообщает в субботу, 24 апреля, газета Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

«Как стало известно FAS, Киев уже тщетно просил в Берлине подержанные немецкие корветы», — пишет издание.

Согласно информации газеты, Украина хочет получить оружие, «с помощью которого она могла бы защитить свое черноморское побережье от вторжения». При этом отмечается, что в данном случае речь идет, в частности, об оружии, предназначенном для противовоздушной обороны. Кроме того, к данной категории также относится и оборудование для разминирования.

FAS сообщает, что украинские и немецкие источники издания уже подчеркнули, что глава МИД Германии Хайко Маас выступил против возможных поставок. Однако министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, в свою очередь, «открыта» к обсуждениям в данной области.

«Было бы неправильно исключить поставку (Украине — Ред.) исключительно оборонительных систем оружия», — заявил глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.

Ранее, 23 апреля, экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что готов лично защищать страну от России в случае необходимости.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что ведомство посоветовало Европе побуждать Киев к отказу от агрессивной милитаристской риторики. При этом она подчеркнула, что Россия имеет к урегулированию конфликта в Донбассе точно такое же посредническое отношение, как Германия и Франция.

22 апреля Захарова сообщила, что Киев использует в Донбассе вооружения, запрещенные Минскими соглашениями. 12 апреля стало известно, что власти Украины считают, что Соединенным Штатам следует разместить на территории государства зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.


Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в нормандском и минском форматах — с участием Украины, России, Германии и Франции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Франция
Продукция
Patriot ЗРК
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