Главком ВМФ на "Севмаше" проверил ход модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов"

Оснащённый "Цирконами" и "Калибрами" корабль должен вернуться на флот в 2022 году

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов в рамках рабочей поездки на Северный флот посетил предприятие "Севмаш" в Северодвинске, где проверил ход ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) "Адмирал Нахимов".

"Работа по ремонту и модернизации такого крупного по своему водоизмещению и уникального крейсера относится к категории повышенной сложности, но, я уверен, что корабелы "Севмаша" справятся с поставленной задачей", - цитирует Евменова пресс-служба Минобороны России.

По словам главкома, в процессе модернизации ТАРКР "Адмирал Нахимов" внедряются новые технологические и инновационные решения.

"Это касается и оружия, и систем жизнеобеспечения и систем радиотехнического вооружения. Нет никаких сомнений в том, что Военно-морской Флот получит в свой состав самый мощный по своему вооружению и техническим средствам корабль. По всем вопросам ремонта и модернизации крейсера идёт постоянное взаимодействие Главного командования ВМФ с Объединенной судостроительной корпорацией и, в частности, с "Севмашем", отметил Евменов.

В сопровождении генерального директора "Севмаша" Михаила Будниченко, представителей профильных управлений Главного командования ВМФ, представителей завода, главком осмотрел ход работ на ТАРКР "Адмирал Нахимов", а также обсудил с кораблестроителями весь комплекс вопросов по модернизации крейсера, его оснащению, информирует Минобороны.

Ранее сообщалось, что крейсер "Адмирал Нахимов" проходит глубокую модернизацию. Корабль должен вернуться в состав ВМФ России в конце 2022 года, сообщил в декабре 2020 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

В Минобороны заявили, что "Адмирал Нахимов" станет самым современным крейсером ВМФ РФ. Его, в частности, вооружат "Цирконами" (новая российская гиперзвуковая ракета, которая проходит испытания, разработана корпорацией "Тактическое ракетное вооружение") и "Калибрами" (семейство крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

"Адмирал Нахимов" относится к крейсерам проекта 1144 "Орлан". Всего для ВМФ было построено четыре крейсера подобного класса. В боеготовом состоянии находится один из них - флагман Северного флота "Петр Великий". Сообщалось, что модернизация "Петра Великого" начнется после возвращения в боевой состав "Адмирала Нахимова".