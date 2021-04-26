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Интерфакс-АВН

Лукашенко заявил, что не обсуждал военную базу на переговорах с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © REUTERS / BelTA/Nikolai Petrov

Минск. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обсуждал на переговорах в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным размещение российских военных баз на территории республики, сообщает пресс-служба главы Белоруссии в субботу.

"Ни о каких базах мы не говорили. Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске - в трех минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?", - сказал Лукашенко в Наровлянском районе Гомельской области во время поездки в пострадавшие от Чернобыльской аварии регионы.

По словам президента, у Белоруссии и России совершенно другая стратегия в рамках ОДКБ.

"Наша зона ответственности - белорусской армии - запад. Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать ее на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. При чем тут эти базы?", - заявил глава Белоруссии.

"И даже если базы... Журналисты молодцы - это я вчера или сегодня услышал - слушайте, а что мы паримся по поводу того, что в Беларуси будут чьи-то базы - российские, китайские, японские или еще, может быть, чьи-то? А в Германии чьи базы? Американские. А в Польше, Румынии чьи базы - американские. Так что вы нам лапшу на уши вешаете, что мы независимость потеряем, еще что-то. Вы же их уже создали, они у вас там. Они просто боятся, чтобы мы, не дай Бог, с россиянами не договорились и не объединили наши военные усилия. Но мы даже об этом не говорили", - отметил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что даже если бы Белоруссия и Россия просто начали говорить на эту тему, то это было бы подарком для его политических оппонентов.

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Персоны
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