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Интерфакс-АВН

Спутники Роскосмоса следят за ЧС на планете

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Снимки ЕТРИС ДЗЗ
Снимки единой территориально-распределенной информационно системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - В МЧС России переданы данные космической съёмки объёмом 1,8 млн кв км, сделанной с 15 по 24 апреля в местах чрезвычайных ситуаций, сообщил "Роскосмос" в субботу.

"Российские спутники дистанционного зондирования Земли продолжают мониторинг чрезвычайных ситуаций (ЧС). С 15 по 24 апреля 2021 года в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переданы данные в объеме 1,8 млн квадратных километров. А в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам - около 87 тысяч квадратных километров", - сказано в сообщении, размещённом на сайте госкорпорации.

В частности, за указанный период по заявкам МЧС России проведён мониторинг карстовых провалов в Челябинской области, Пермском крае и Нижегородской области, наводнений в Архангельской, Вологодской и Иркутской областях, сход с рельсов железнодорожных вагонов в Пермском крае.

В интересах Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам, в частности, была запланирована космическая съемка наводнения и оползня в Индонезии и Демократической Республике Тимор-Лешти, говорится в пресс-релизе.

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Страны
Индонезия
Россия
Компании
МЧС
Роскосмос
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