Россия частично перекрыла доступ к побережью Крыма

Россия закрыла часть черноморских акваторий для иностранных кораблей

Акватория Черного моря будет частично закрыта для судоходства военных кораблей иностранных государств с вечера 24 апреля по вечер 31 октября. При этом, как заверили в Минобороны, ограничение не помешает проходу судов через Керченский пролив. Такое решение России на Западе восприняли резко негативно, заявив, что Москва нагнетает обстановку вблизи Украины.

Начиная с 21:00 24 апреля будет закрыт доступ в три района Черного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов. Об этом говорится в бюллетене Управления навигации и океанографии Минобороны.

Ограничение действительно по 31 октября. На эти полгода будут закрыты участок акватории вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника) и небольшой участок у западной оконечности Крыма.

При этом в указанные зоны не попали Керченский пролив и подходы к нему. В Минобороны отметили, что закрытые участки находятся в пределах территориальных вод России. Ограничение доступа к этим зонам не помешает судоходству через Керченский пролив.

По мнению военного эксперта Юрия Лямина, этот шаг со стороны российских властей является необходимостью на фоне растущей в регионе напряженности.

«Закрытые морские зоны находятся у южной, восточной и западной оконечностей Крымского полуострова , закрытие этих участков территориальных вод для чужих военных кораблей выглядит логичным в условиях возросшей сейчас напряженности в регионе и мире», - сказал специалист в разговоре с РБК.

Лямин выразил мнение, что эти регионы важны для России. В таких местах, по его словам, находятся радары, береговые противокорабельные комплексы. Кроме того, там могут проводить военные учения, за которыми «не должны шпионить с минимального расстояния».

При этом решение российских военных вызвало возмущение со стороны Киева и стран Запада. Например, украинский МИД выразил протест, а в НАТО заявили, что обеспокоены действиями России, так как они могут помешать судоходству.

Госдеп США, в свою очередь, назвал закрытие районов Черного моря "неспровоцированной эскалацией" со стороны России. Представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил, что Москва "создает препятствия работе украинских портов в Азовском море".

В Пентагоне в ограничительных мерах увидели попытку дестабилизации ситуации на Украине. «Это будет еще одним примером продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации Украины. Мы призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и наращивание сил вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму», - отметил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

Крымский полуостров является частью России после того, как в марте 2014 года большинство граждан региона на фоне госпереворота на Украине проголосовали за вступление в состав РФ. Но это решение крымчан не приняли Украина и ее союзники - США и европейские страны.

На фоне обострения конфликта на юго-востоке Украины западные представители все чаще стали утверждать, что Россия стягивает свои войска к границам. В Министерстве иностранных дел России уверены, что Западные страны, направляя свои военные корабли в Черное море, хотят все больше нагнетать обстановку, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве.

«Мы сейчас не считали, не наша задача считать, сколько их (военных кораблей) там находится. Но нагнетание напряженности относится не только к Черному морю, но и в целом ко всем нашим отношениям», - сказал собеседник агентства.

Москва подчеркивает, что это ответная реакция на усиление военной активности стран НАТО, в частности, у южных границ России.

При этом ограничения на проход военных кораблей других государств оправдано международными договоренностями, отметил ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он подчеркнул, что закрытие тех или иных зон, где проходят военные учения - это общепринятая практика.

"Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было", - добавил Рябков.

Милана Геликова