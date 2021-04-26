Напоминает холодную войну: российские генералы об учениях НАТО

Шойгу приказал армию и флоту готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу на этой неделе приказал Вооруженным силам быть готовыми немедленно отреагировать в случае «неблагоприятного развития» учений НАТО DEFENDER-Europe 21. Российские генералы рассказали «Газете.Ru» в чем опасность этих маневров для России.

«С одной стороны, учения DEFENDER-Europe 21 имеют оборонительную направленность. То есть замыслом учений, насколько можно судить, предполагается отражение вторжения мифического агрессора, нанесение поражения наступающим группировкам войск противника и удержание важнейших приграничных районов своей территории, а при определенных условиях и территории союзных государств», - пояснил экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Однако, напомнил военачальник, в ходе оборонительных операций всегда предусматривается создание условий для захвата инициативы и перехода в контрнаступление. А затем предполагается стратегическое наступление.

А для этого в ходе учений создано практически все - командования, штабы, группировки войск, необходимые запасы материальных средств. Именно этими обстоятельствами, по мнению генерала, и вызывается озабоченность руководящего состава Вооруженных сил России.

«Стратегическое учение, начатое НАТО еще в марте и постепенно подходящее к своей наиболее активной фазе в мае-июне, считаю логическим продолжением общего ухудшения военно-политической обстановки в мире и особенно политических отношений между США и Россией», - отмечает со своей стороны экс-первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, председатель экспертного совета комитета по обороне Государственной думы генерал-лейтенант Александр Бурутин.

По своим целям, оперативным и боевым задачам, а главное масштабам, учение Североатлантического блока вполне напоминает аналогичные учения эпохи холодной войны, полагает военачальник.

По мнению Александра Бурутина, условное название Defender Europe, которое можно перевести и как Защитник Европы, никого не должно вводить в заблуждение.

Главная цель учения - проведение стратегического развертывания войск и сил блока в Европе и создание стратегической группировки, максимально приближенной к западным границам России и Белоруссии.

А по составу участников можно сделать вывод о том, что такая группировка будет наиболее эффективна в наступательных операциях.

«В сложившейся военно-политической обстановке в Европе такое учение не может служить целям дестабилизации и поиску компромиссов во взаимоотношениях с Россией, снижению напряженности в Украине», - убежден генерал.

По его мнению, наибольший уровень опасности для России в рамках проводимого учения связан с созданием критически крупных группировок в акватории Черного и Балтийского морей.

«Что касается сухопутных группировок НАТО, то несмотря на их большую общую численность, они в основном будут представлены тактическими формированиями, и какой-либо существенной угрозы не представляют», - считает Александр Бурутин.

По мнению генштабиста, в ходе командно-штабных тренировок и игр от некоторых участников учений можно ждать чего угодно, в том числе вооруженных провокаций: на линии боевого соприкосновения в ДНР и ЛНР, на границах с Абхазией, Южной Осетии и Приднестровья.

Так или иначе, эти провокации будут направлены против России. А их последствия малопредсказуемы.

«Справедливости ради следует признать, что ОДКБ пока не может похвастать подобными масштабами мероприятий оперативной подготовки группировок войск и сил внутри Организации. Конечно, не в абсолютных значениях численности привлекаемых войск, а в части повышения общей оперативной совместимости вооруженных сил всех государств, вошедших в ОДКБ, при решении совместных задач», - полагает Александр Бурутин.

«Обращает на себя внимание высокая стоимость стратегического учения. Не думаю, что мы когда-нибудь узнаем точную сумму потраченных на учение средств. Одно понятно: это миллиарды долларов США. Насколько оправданы для Европы и США эти затраты в условиях глобального экономического кризиса? Убежден, сегодня Россия распоряжается средствами, выделенными на оборону, более эффективно. Развивает военную организацию и одновременно решает задачи оборонной безопасности как своей, так и своих союзников. При этом тратит на порядок меньше», - считает военачальник.

По мнению генерала, если военные стратеги в НАТО, действительно хотят ослабления уровня военного противостояния в Европе, стремятся к миру, то они могли бы снять вполне объяснимые опасения российской стороны. Сегодня это можно сделать только одним способом - пригласить военных наблюдателей из России, Китая, Белоруссии и других стран ОДКБ. Еще есть время.

«Российская сторона, в свою очередь, готова пригласить военных наблюдателей из стран Альянса на учение Запад-2021», - заключил Александр Бурутин.

Как проходят учения НАТО

Учения DEFENDER-Europe 21 начались в марте этого года и продолжатся до июня. Они представляют собой ежегодные крупномасштабные многонациональные совместные учения, проводимые под руководством Сухопутных войск США в Европе и Африке.

Эти маневры направлены на повышение боеспособности и боеготовности войск и улучшение взаимодействия между Соединенными Штатами, союзниками и партнерами по НАТО.

Основываясь на успехе прошлогодних учений, DEFENDER-Europe 21 включает в себя большее количество стран-союзников и партнеров НАТО, осуществляющих деятельность на более обширной территории, чем планировалось в 2020 году. Более 30 000 военнослужащих из 27 стран будут практически одновременно проводить различные мероприятия боевой и оперативной подготовки на 30 полигонах в более чем десяти государствах.

В этом году в DEFENDER-Europe 21 примут участие значительные контингенты Военно-воздушных и Военно-морских сил США. В учениях будут задействованы основные наземные и морские маршруты, соединяющие Европу, Азию и Африку.

В DEFENDER-Europe 21 найдут свое применение новые или высокотехнологичные возможности, включая части и соединения противовоздушной и противоракетной обороны, а также средства бригад поддержки сил безопасности США, и недавно восстановленный 5-й армейский корпус (штаб и командный пункт развернут на территории Польши).

В соответствии с замыслом учений в марте началась передислокация личного состава, вооружения и военной техники из США.

В апреле участвующие в DEFENDER-Europe 21 части и соединения будут пользоваться запасами материальных средств, размещенных на складах в Германии, Италии и Нидерландах. Основная часть мероприятий боевой и оперативной подготовки состоится в мае, а завершатся учения в июне передислокацией подразделений, частей и соединений вместе со штатным вооружением на континентальную часть США.

DEFENDER-Europe 21 будет включать в себя несколько взаимосвязанных мероприятий, каждое из которых призвано отточить выполнение различных задач.

Так, операция Swift Response («Быстрый ответ»), которая пройдет с начала до середины мая, будет включать воздушно-десантные операции в Эстонии, Болгарии и Румынии с участием более 7000 военнослужащих из 11 стран.

Immediate Response («Немедленное реагирование») пройдет с середины мая по начало июня. В ходе этой операции более 5000 военнослужащих из 8 стран будут рассредоточены на 31 полигоне в 12 разных странах для проведения боевых стрельб. Также будет проведена совместная береговая логистическая операция.

Sabre Guardian («Сабля стража»), проходящая с середины мая по начало июня, задействует более 13 000 военнослужащих из 19 стран для ведения боевых стрельб, осуществления противовоздушной и противоракетной обороны, а также для проведения крупномасштабной эвакуации раненых.

Учения DEFENDER-Europe 21 будут также связаны с двумя ключевыми мероприятиями боевой и оперативной подготовки.

African Lion («Африканский лев» - с середины мая до середины июня) - главное ежегодное мероприятие боевой подготовки Африканского командования ВС США, на котором почти 5000 военнослужащих из примерно 24 стран будут обучаться медицинской подготовке, проводить боевые стрельбы и осуществлять воздушные, морские и учения передового командного пункта. Все это будет проходить в основном на территории Марокко.

Steadfast Defender («Стойкий защитник» - с середины мая по начало июня) - новая серия учений НАТО, нацеленных на трансатлантическое усиление Европы и демонстрирующих способность НАТО быстро реагировать на весь спектр угроз.

Вышеперечисленные учения не связаны напрямую с DEFENDER-Europe 21, но имеют много общих участников, пересекаются по привлекаемым силам и средствам, и проводятся в один и тот же период времени.

Михаил Ходаренок