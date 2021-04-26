В «Роскосмосе» рассказали о роли модуля «Наука» в жизни МКС

Российский модуль «Наука», запуск которого к Международной космической станции (МКС) планируется на июль, позволит проводить эксперименты в открытом космосе и даст дополнительную каюту для космонавта. Об этом 24 апреля сообщается на странице «Роскосмоса» в социальной сети «ВКонтакте».

«Появится около 20 мест для установки научного оборудования на внешней поверхности модуля. Они позволят проводить эксперименты в открытом космосе прямо с борта МКС», — отметили в госкорпорации.

Также за счет «Науки» увеличится площадь российского сегмента станции. Кроме того, будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры, которые позволят легко менять оборудование, необходимое для экспериментов.

Запуск модуля планировался на май 2020 года. В декабре 2019-го глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил о возможном переносе на 2021 год. В феврале 2020-го гендиректор Центра им. М.В. Хруничева, изготовившего модуль, Алексей Варочко отмечал, что отправить модуль на космодром планируется 19 марта.

В июле 2020 года Рогозин рассказал, что «Науку» запустят к МКС в апреле 2021 года. В настоящее время сроком запуска названо лето 2021-го.

Модуль «Наука» начали строить в Центре Хруничева в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря».