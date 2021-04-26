Минобороны проверило строительство корпусов Военно-воздушной академии

Строительство лабораторно-экспериментального корпуса и корпуса конструкции летальных аппаратов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина проверил в Воронеже статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Замминистра подчеркнул, что новые учебные корпуса позволят повысить уровень подготовки будущих специалистов инженерно-авиационной службы, обучающихся на четырех факультетах - летательных аппаратов, авиационного вооружения, авиационного оборудования и авиационного радиоэлектронного оборудования.

Панков отметил, что удовлетворен нынешним результатом, и призвал специалистов продолжить работу с таким же качеством и такими же темпами.

Планируется, что новые корпуса будут сданы в эксплуатацию в мае 2021 года. Кроме того, Панков в ходе рабочей поездки, ознакомился с учебно-материальной базой академии, а также проверил условия проживания курсантов академии. Замминистра посетил факультеты авиационного оборудования и авиационного вооружения, где курсанты рассказали об особенностях работы тренажера блока неуправляемых авиационных ракет.

Александр Степанов