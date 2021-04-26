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Известия.ru

Большой десантный корабль «Иван Грен» провел учения в Баренцевом море

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Экипаж большого десантного корабля «Иван Грен» провел учения в Баренцевом море, говорится 24 июля в сообщении пресс-службы Северного флота.

Выход в море прошел для отработки слаженных действий экипажа и проверки вооружения корабля.

«Перед выходом в море моряки отработали совместное учение с морской пехотой Северного флота по освобождению захваченного экстремистами российского морского объекта экономической деятельности в Арктике — условной буровой платформы», — отметили во флоте.

Учебные действия отрабатывались в Кольском заливе на заключительном этапе межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике на Северном флоте. Учения прошли под командованием Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

В конце марта фрегат «Адмирал флота Советского Союза Александр Горшков» успешно провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море. Фрегат выполнил стрельбу ракетным комплексом по береговой цели на Новой Земле.

В 2019 году Россия приступила к строительству кораблей противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире. Годом ранее на Северный флот пришел новейший большой десантный корабль «Иван Грен» — головной корабль проекта.

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Страны
Россия
Проекты
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Арктика
Военные учения
СФ
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