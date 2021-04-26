Испания спустила на воду субмарину нового поколения

Испания готовится к обновлению своего подводного флота. Вчера, 23 апреля, пресс-служба компании Navantia сообщила о том, что на верфи в Картахене состоялась торжественная церемония спуска на воду первой субмарины проекта S-80.

Значимость этого события для Испании подчёркивается тем, что на церемонии присутствовала вся королевская семья. О подлодку S-81 Isaac Peral была традиционно разбита бутылка шампанского, после чего субмарину перевели в затапливаемый док.

Церемония спуска на воду субмарины S-81 Isaac Peral

Проект S-80 является «долгостроем» — он был запущен ещё в 1991 году, а контракт на строительство четырёх субмарин с объединением Izar (ныне Navantia) подписали в 2004 году. Из-за ряда проблем проект потребовал изменений и дополнительных денежных вливаний, что привело к существенной задержке постройки субмарин. Isaac Peral планировалось передать флоту ещё в 2011 году, а проектная стоимость постройки четырёх подлодок выросла с €1,8 млрд до €4 млрд.

Субмарины проекта S-80 оснащаются воздухонезависимыми энергетическими установками, что позволит им «оставаться под водой неделями». Водоизмещение подлодок составляет 3000 т, длина — 80,8 м, диаметр — 7,3 м. Isaac Peral пройдёт испытания в 2022 году, а годом позже будет передан флоту. Последнюю из запланированных к постройке подлодок планируют передать ВМС Испании к 2028 году. Первые две субмарины будут построены с использованием классической дизель-электрической силовой установки, но получат воздухонезависимую в ходе последующего технического обслуживания, тогда как третья и четвёртая сразу будут спущены на воду с двигателем нового поколения.