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Известия.ru

В США сообщили о сгоревшем над Антарктидой военном спутнике РФ

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Андрей Моргунов

Российский военный спутник «Меридиан», выведенный на нерасчетную орбиту в 2009 году, вошел в земную атмосферу и сгорел над Антарктидой. Об этом свидетельствуют данные ВВС США, опубликованные на специализированном портале space-track.org 24 апреля.

Согласно приведенной информации, спутник вошел в земную атмосферу накануне в точке с координатами 59,7 градуса южной широты и 147,1 градуса восточной долготы.

Информации об обломках и фрагментах спутника не поступало.

22 апреля генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы им. М.Ф. Решетнева» Николай Тестоедов сообщил, что первый навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К2» запустят на орбиту в IV квартале 2021 года.

В конце февраля ракета «Союз» со спутником «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Позже в тот же день военный спутник был взят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС) России.

В январе источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что в текущем году планируется запустить пять навигационных спутников «Глонасс», пишет «Газета.ру».

«Меридиан» — спутники связи второго поколения, пришли на смену аппаратам «Молния» и «Радуга». Срок активности действующих спутников составляет семь лет.

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Страны
Россия
США
Продукция
Глонасс-К
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ИСС Решетнева
Проекты
ГЛОНАСС
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Союз РН
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