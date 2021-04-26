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РИА Новости

Чемезов рассказал об особенностях беспилотной "Арматы"

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Танки Т-14 "Армата"
Танки Т-14 "Армата".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр — РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, чем отличается управление роботизированной версией новейшего танка Т-14 "Армата".

По его словам, танком может управлять как экипаж, так и искусственный интеллект.

"А вот дальше — стрелять или не стрелять — это уже принимает решение человек", — сказал Чемезов в эфире телеканала "Россия-1".

Как сообщали в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод", "Армата" успешно прошла испытания в беспилотном режиме. По словам генконструктора Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрея Терликова, серийные поставки танка в войска начнутся в 2022 году.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

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Россия
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