Отряд российских боевых кораблей на пути из Сирии домой прошёл Ла-Манш

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Отряд боевых кораблей (ОБК) Балтийского флота во главе с корветом "Стойкий", выполняющий задачи дальнего похода, завершил прохождение проливов Па-де-Кале и Ла-Манш, сообщил в субботу Балтийский флот (БФ).

"Прибытие ОБК в главную базу Балтийского флота спланировано на конец апреля", - сказано в сообщении.

Отряд кораблей, в котором также находятся танкер "Кола", морской буксир "Яков Гребельский" и плавучая мастерская ПМ-82, "вышел в море из порта Тартус 8 апреля и взял курс на Балтийск", информирует БФ.

ОБК вышел в море из пункта постоянного базирования в Балтийске для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.