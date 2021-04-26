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Интерфакс-АВН

Отряд российских боевых кораблей на пути из Сирии домой прошёл Ла-Манш

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Плавучая мастерская ПМ-82
ОАО «33 судоремонтный завод» приступил к доковому ремонту плавучей мастерской ПМ-82 (проект 304).
Источник изображения: ОАО «33 судоремонтный завод»

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Отряд боевых кораблей (ОБК) Балтийского флота во главе с корветом "Стойкий", выполняющий задачи дальнего похода, завершил прохождение проливов Па-де-Кале и Ла-Манш, сообщил в субботу Балтийский флот (БФ).

"Прибытие ОБК в главную базу Балтийского флота спланировано на конец апреля", - сказано в сообщении.

Отряд кораблей, в котором также находятся танкер "Кола", морской буксир "Яков Гребельский" и плавучая мастерская ПМ-82, "вышел в море из порта Тартус 8 апреля и взял курс на Балтийск", информирует БФ.

ОБК вышел в море из пункта постоянного базирования в Балтийске для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
БФ
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