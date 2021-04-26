Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС

Это третий полет корабля компании SpaceX к МКС с экипажем на борту

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался в субботу к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

[cloud=bc]Docking confirmed – second time at the @space_station for this Dragon pic.twitter.com/JLC9wOjRFT - SpaceX (@SpaceX) April 24, 2021





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Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен в пятницу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Это третий полет Crew Dragon к МКС с экипажем на борту. Первый старт состоялся 30 мая 2020 года, второй - 15 ноября 2020 года.

Стыковка состоялась в 12:08 мск.

В состав экипажа Crew Dragon вошли астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.