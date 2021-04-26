Чемезов: санкционировать стрельбу в роботизированной версии "Арматы" будет человек

Глава Ростеха рассказал, что роботизированная версия российского танка благодаря искусственному интеллекту будет сама находить цели

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Роботизированная версия российского танка Т-14 "Армата" благодаря искусственному интеллекту будет сама находить цели, но санкционировать стрельбу будет человек. Об этом сообщил в субботу глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

"Танк "Армата" может использоваться как с экипажем, так и без экипажа - робот будет управлять танком <…> он будет выбирает цель сам. А вот дальше кнопку нажать, стрелять или не стрелять <…> конечно, это человек уже принимает решение", - сказал он.

Танк Т-14, разработанный концерном "Уралвагонзавод", был впервые продемонстрирован на параде 9 мая 2015 года. В 2019 году он прошел предварительные испытания. Главное его новшество - необитаемая башня. Экипаж расположен в изолированной бронекапсуле в корпусе танка, откуда дистанционно управляет вооружением. Это значительно снижает вероятность гибели экипажа в бою. Существует также беспилотная версия "Арматы". Однако планов делать ее серийной нет, на ней планируется отработать беспилотные технологии для других наземных роботов.