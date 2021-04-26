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ТАСС

Российский военный спутник связи "Меридиан" сгорел в атмосфере

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан"
Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан".
Источник изображения: © Андрей Моргунов/ТАСС

Он сошел с орбиты 23 апреля, следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Военный спутник "Меридиан", который был запущен РФ на орбиту в 2009 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

По данным NORAD, спутник сошел с орбиты 23 апреля. В настоящее время объект на орбите больше не существует.

Спутник "Меридиан" номер 2 был запущен с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" 21 мая 2009 года. Он был выведен на нерасчетную орбиту из-за преждевременного отключения работы третьей ступени. Однако аппарат не был потерян, сохранилась возможность его частичной эксплуатации.

За все время было осуществлено девять запусков аппаратов "Меридиан", один из них - неудачный из-за аварии ракеты-носителя.

Спутники связи "Меридиан" имеют двойное назначение: используются в военных и в гражданских целях. Разработаны по заказу Минобороны для обеспечения функционирования Единой системы спутниковой связи второго поколения, предназначенной для помехозащищенной телефонной и телеграфной связи, передачи команд управления. Созданы на замену аппаратам "Молния-3" (первый был запущен в 1974 году), "Молния-1Т" (1983).

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Страны
Россия
США
Проекты
Союз-2 РН
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