США из-за угрозы России развернули в Германии новые системы ПВО

Угроза со стороны российских беспилотников, вертолетов и штурмовиков привела к тому, что в апреле армия США развернула в Германии четыре мобильные системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия Maneuver Short-Range Air Defense (M-SHORAD) Stryker, пишет издание Breaking Defense.

В публикации отмечается, что новые системы заменят Avenger из 1980-х, которые были совместимы только с зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) FIM-92 Stinger, но не с ракетами AGM-114 Hellfire.

«Став свидетелями смертоносного удара российских беспилотников во время вторжения в Украину в 2014 году, армия [США] поняла, что необходимо срочно перестроить свои подразделения ПВО ближнего действия (SHORAD), особенно в Европе», — уверяет издание, отмечая, что новые системы могут быть отправлены и в Азиатско-Тихоокеанский регион.

В феврале 2019 года издание The Drive написало, что американский колесный бронетранспортер (БТР) XM1296 IAV (Interim Armored Vehicle) Stryker, получающий противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin, оказался уязвим для хакерских атак.

Иван Потапов