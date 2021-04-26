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США из-за угрозы России развернули в Германии новые системы ПВО

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Бронетранспортер M1126
Бронетранспортер M1126.
Источник изображения: Фото: U.S. Army / Wikimedia

Угроза со стороны российских беспилотников, вертолетов и штурмовиков привела к тому, что в апреле армия США развернула в Германии четыре мобильные системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия Maneuver Short-Range Air Defense (M-SHORAD) Stryker, пишет издание Breaking Defense.

В публикации отмечается, что новые системы заменят Avenger из 1980-х, которые были совместимы только с зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) FIM-92 Stinger, но не с ракетами AGM-114 Hellfire.

«Став свидетелями смертоносного удара российских беспилотников во время вторжения в Украину в 2014 году, армия [США] поняла, что необходимо срочно перестроить свои подразделения ПВО ближнего действия (SHORAD), особенно в Европе», — уверяет издание, отмечая, что новые системы могут быть отправлены и в Азиатско-Тихоокеанский регион.

В феврале 2019 года издание The Drive написало, что американский колесный бронетранспортер (БТР) XM1296 IAV (Interim Armored Vehicle) Stryker, получающий противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin, оказался уязвим для хакерских атак.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
AGM-114
Javelin ПТРК
Stinger
Stryker
Проекты
БПЛА
ИТ
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