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Газета.ru

"Странное предложение": Зеленский не поедет в Москву для встречи с Путиным

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Источник изображения: gazeta.ru

В Киеве назвали невозможной встречу Зеленского с Путиным в Москве

На Украине заявили, что президент страны Владимир Зеленский не поедет в Москву на фоне конфликта в Донбассе. Об этом сказал украинский вице-премьер Алексей Резников. Он отметил, что Киев для начала обсудил бы с российской стороной ситуацию на юго-востоке Украины и только потом двусторонние отношения. В Кремле считают, что урегулирование конфликта власти Украины должны обсуждать с главами самопровозглашенных республик.

Президент Украины Владимир Зеленский не примет приглашение российского коллеги Владимира Путина приехать на переговоры в Москву. Об этом объявил вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников.

"Не может [президент Украины Владимир Зеленский] во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение", - сказал Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Украинский политик считает, что встреча президентов России и Украины должна происходить не один на один, а в "нормандском формате", то есть при участии Франции и Германии.

Резников подчеркнул, что Зеленский может сначала обсудить с Россией завершение боевых действий в Донбассе и только потом - восстановление двусторонних отношений.

При этом ранее сам украинский президент предлагал Владимиру Путину встретиться. Но в качестве места переговоров он обозначил "любую точку украинского Донбасса, где идет война». Такое предложение Зеленский высказал в видеообращении, которое разместил в своем Telegram-канале 20 апреля.

Глава Украины отметил, что на встрече советников лидеров стран-участниц "нормандского формата" 19 апреля было предложено встретиться на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы оценить происходящее и понять ситуацию.

«А что же мне понимать? Я прекрасно все понимаю, я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», - сказал Зеленский.

В своей речи он также предостерег от войны между Россией и Украиной. В случае вооруженного конфликта между странами, как отметил Зеленский, речь может пойти о миллионах жизней. В конечном счете, подчеркнул глава Украины, проиграют обе стороны. Зеленский также добавил, что «невозможно привезти мир на танке».

«Однажды президент России сказал: если драка неизбежна - нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне. Нельзя кого-то защитить, нападая. И невозможно освободить кого-то, захватив», - добавил украинский лидер.

В ответ на это обращение российский президент Владимир Путин отметил, что если его украинский коллега хочет обсудить ситуацию на юго-востоке Украины, то ему следует сначала обратиться к главам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только потом имеет смысл провести переговоры с российским руководством как с третьей стороной, так как Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

В то же время Путин отметил, что российские власти готовы обсудить с украинскими коллегами отношения двух стран. В связи с чем глава России предложил Зеленскому приехать в Москву «в любое удобное для него время».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обращала внимание, что в Донбассе с подачи Киева происходит эскалация конфликта. По ее словам, у этого несколько причин. Одна из них - отвлечение внимания общественности от плачевного состояния экономической и социальной сфер Украины.

По ее мнению, обострение противостояния не случайно происходит именно в преддверии саммита стран НАТО. Захарова отметила, что Украина таким образом пытается добиться решения членов Североатлантического альянса относительно ее вступления в международный союз. Она напомнила, что ранее Зеленский неоднократно утверждал, что только вступление в НАТО поможет установить мир на всей территории Украины.


Ангелина Мильченко

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