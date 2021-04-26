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Интерфакс-АВН

Балтфлот задействовал 10 кораблей и авиацию на тренировке по проверке боеготовности

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Корабли Балтийского флота во время тактического учения Балтийского флота на полигоне Хмелевка
Корабли Балтийского флота во время тактического учения Балтийского флота на полигоне Хмелевка.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Балтийского флота

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Тренировка с органами военного управления, соединениями и воинскими частями в рамках итоговой проверки за зимний период обучения прошла на Балтийском флоте (БФ).

"В ходе тренировки органы военного управления, соединения и воинские части Балтийского флота отработали вопросы приведения в различные степени боевой готовности, экстренную подготовку кораблей к выходу в море и выполнения учебно-боевых задач", - сказано в сообщении БФ, распространённом в субботу.

"К тренировке привлекалось порядка 1 000 военнослужащих, было задействовано около 10 боевых кораблей, катеров, судов обеспечения, свыше 50 единиц военной и специальной техники, а также самолёты и вертолёты морской авиации флота", - информирует штаб БФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БФ
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