Самый новый РПГ

После появления многоразового РПГ-7 на вооружении советской и российской армий так и не появилось достойной смены легендарной «семёрке». Самой современной отечественной разработкой такого класса на сегодняшний день является РПГ-32. При этом сам гранатомёт стал исключительно экспортным изделием и не используется российскими силовыми структурами.

Экспортный проект «под ключ»

Впервые о разработке нового поколения ручных противотанковых гранатомётов (РПГ) стало известно в 2006 году на выставке SOFEX. Годом ранее предприятие «Базальт», головной российский разработчик противотанковых гранатомётов, приступило к работам над РПГ-32 по заказу Иордании и на её средства. Совместный проект предусматривал не только создание гранатомётного комплекса, но и постройку в Иордании совместного сборочного предприятия по выпуску готовых изделий. Проект получил имя «Хашим» в честь правящей иорданской королевской династии хашимитов.

РПГ-32 — многоразовый гранатомёт, который отличается от классических и привычных нам отечественных РПГ такого же класса. Пусковое устройство представляет собой компактный узел, на котором монтируются оптические приборы и ударно-спусковой механизм. К нему же присоединяются и специальные картриджи с боеприпасами. Такой вариант позволяет использовать реактивные гранаты различного калибра — например 72,5 мм или 105 мм. Это позволяет в зависимости от поставленной задачи или сложившейся обстановки выбрать необходимый боекомплект гранатомёта.

Иорданский военнослужащий ведёт стрельбу 105-мм выстрелом ПГ-32В из РПГ-32 Источник изображения: rostec.ru

В комплект РПГ-32 могут входить два вида выстрелов: противотанковый кумулятивный ПГ-32В и термобарический ТБГ-32В. Контейнер с гранатой термобарического снаряжения дополнительно маркируется одной или двумя полосами оранжевого цвета. 105-мм выстрел ПГ-32В по своей конструкции и характеристикам идентичен РПГ-27 или ПГ-7ВР, а ТБГ-32В такого же калибра является аналогом РШГ-1 или ТБГ-7В. В меньшем калибре такие выстрелы могут заменить РПГ-26 и РШГ-2. По сути, модульный гранатомётный комплекс РПГ-32 объединил четыре вида штатных боеприпасов ближнего боя с возможностью выбора любого из них.

Для прицеливания гранатомёт комплектуется штатным дневным прицелом 1П81, который имеет возможность внесения поправок в зависимости от типа выстрела и температуры окружающей среды. При транспортировке и укладке прицел 1П81 может храниться внутри пускового устройство 6Г40. Само пусковое устройство способно выдержать около 200 выстрелов любым типом гранат.

Гранатомёт РПГ-32 в комплекте с 72-мм выстрелом ТБГ-32В Источник изображения: otvaga2004.ru

Как уже упоминалось, для реализации амбициозного проекта создали совместное российско-иорданское предприятие, а в средствах массовой информации началась масштабная рекламная кампания. В конце 2000-х и начале 2010-х годов новости о проекте РПГ-32 «Хашим» появлялись с завидной регулярностью, опытные изделия демонстрировались на различных международных выставках, но завершение громкого проекта постоянно переносилось на более поздние сроки.

Противотанковый «Арбалет»

Со временем упоминания о совместной российско-иорданской фирме JRESCO из рекламы исчезли. Проект переименовали в «Нашшаб» (в переводе с арабского — «арбалет» или «разрушающий»), а сегодня производителем РПГ-32 является фирма Jadara Equipment & Defence Systems, специально созданная для этих целей. Постепенно новый гранатомёт начал появляться в военной хронике неспокойного Ближневосточного региона — использование РПГ-32 отмечено не только в Иордании, но и в Ливии, Египте, Ираке, Йемене, ОАЭ.

Сборка РПГ-32 на предприятии в Иордании Источник изображения: rostec.ru

Завершение полного комплекса работ совместного российско-иорданского проекта планировалось в течение двух лет, но затем перенеслось на 2009 год, в котором также не произошло. Как раз в это время на предприятии «Базальт» разразился коррупционный скандал, в результате которого директор и генеральный конструктор получили условные сроки лишения свободы. На этом фоне возникли проблемы интеллектуальной собственности и в отношении гранатомёта РПГ-32. Производство компонентов системы полностью передали на кировское АО «Ново-Вятка».

В связи с этим развёртывание серийного производства в Иордании затянулось на несколько лет. За этот период гранатомёт незначительно доработали и модернизировали. Вариант калибра 72,5 мм исчез из рекламных буклетов. Торжественное открытие производства гранатомётов «Нашшаб» состоялось 30 мая 2013 года. При этом речь идёт не о полном цикле производства, а лишь о финальной сборке гранатомётов из российских комплектующих.

Комплект ПУИ-32: пусковое устройство УПИ-32 и выстрел ИРГ-32В Источник изображения: tass.ru

Для тренировочных стрельб специалисты «Базальта» разработали учебный вариант гранатомёта ПУИ-32, включающий пусковое устройство УПИ-32 и имитатор выстрела ИРГ-32В. Такой вариант позволяет проводить обучение с имитацией реальной боевой стрельбы 42-мм гранатами ИРГ-32 с меньшими затратами по сравнению с классическими инертными боеприпасами.

Патенты на компоненты боеприпасов принадлежат «Базальту», а один из патентов на гранатомётный комплекс оформлен на ОАО «Тулаточмаш». Вероятно, именно специалисты «Тулаточмаша» имеют отношение к разработке пускового устройства. Это несколько непривычно, так как профильным предприятиям для этих целей всегда было другое тульское предприятие — Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБСОО). При этом именно «Тулаточмаш» на протяжении многих лет занимается серийным производством пусковых устройств для РПГ, разработанных в ЦКИБСОО.

Белорусский след

Есть в истории российско-иорданского гранатомёта и белорусский след. Штатный дневной оптический прицел 1П81 (ПГК-1) разработан и выпускается белорусским холдингом БелОМО. Дополнительно в комплект к ПГК-1 (GS-1DN) белорусские специалисты добавили прицел ГПД-1 (GS-2R) со встроенным баллистическим вычислителем и лазерным дальномером. Эти прицелы могут комплектоваться ночными насадками NV/A-1 или NV/A-2, а также тепловизионным прибором TC/A-1.

Комплект гранатомётного комплекса РПГ-32 «Нашшаб», 2013 год Источник изображения: jadara.jo

Как отмечает иорданская сторона, белорусское предприятие, выигравшее открытый тендер на разработку оптики, смогла предоставить качественные изделия за разумную цену, при этом оперативно внося необходимые изменения по ходу модернизации проекта. Также силами белорусских инженеров в полный комплект гранатомёта «Нашшаб» вошёл и электронный тренажёр JR-SIM-32, позволяющий обучать гранатомётчиков стрельбе из РПГ-7, РПГ-29 и РПГ-32. Он обеспечивает трёхмерную визуальную интерактивную картину местности и имитацию различных условий, визуальных и звуковых эффектов.

Дальнейшим развитием гранатомёта стал дистанционно-управляемый комплекс QUAD, который представляет собой установку счетверённых гранатомётов РПГ-32. В варианте QUAD-1 её можно устанавливать на треножную стойку, а в варианте QUAD-2 — монтировать на крышу легкобронированного автомобиля. Разработка такого комплекса также осуществлялась специалистами из научно-технического центра «ЛЭМТ» холдинга БелОМО. Для управления четырьмя гранатомётами используется оптико-электронная система «Изумруд» с прицелом-дальномером GS-TV.

Установка QUAD-2 на выставке «Милекс-2017». Фото автора Источник изображения: warspot.ru

РПГ-34 или «Смесь»

Стоит отметить, что все элементы экспортного проекта получили индексы ГРАУ: гранатомёт — 6Г40, транспортно-пусковой контейнер — 6Г41, выстрелы — 7П65 и 7П66, оптический прицел — 1П81. Всё это указывает на интерес к изделию со стороны Минобороны России и непосредственное отношение к нему. В конце 2000-х годов в прессе многократно писалось об интересе к гранатомётному комплексу со стороны представителей официальных армейских структур. В сети появилось наименование отечественных ОКР «Барказ» по разработке РПГ-32 в интересах ГРАУ. При этом сведений о принятии РПГ-32 на вооружение российской армии до сих пор не имеется.

Некоторые эксперты связывают такое положение дел с личностью бывшего директора «Базальта» В.В. Коренькова, возглавлявшего разработку РПГ-32 и уволенного с этого поста в самый разгар работ по гранатомёту. Именно после его ухода процесс доработки комплекса сильно затормозился, и гранатомёт со временем окончательно ушёл с российского внутреннего рынка. Другие утверждают, что он же «перетянул одеяло» на себя в новом месте, возглавив разработку более перспективного гранатомёта. Однако кроме проекта 61-мм малогабаритного РПГ-34, разработанного в МГТУ им. Н.Э. Баумана под его руководством, других сведений об этом направлении не имеется.

Демонстрация разработок российских перспективных гранатомётов Источник изображения: forum.guns.ru

Более вероятно, что в ГРАУ сразу сделали ставку на более перспективный гранатомётный комплекс, который разрабатывается в рамках ОКР «Смесь» как часть экипировки третьего поколения «Сотник» («Ратник-3»). Данных о новой разработке, которые просачиваются в публичное пространство и со временем периодически меняются, совсем немного. В последнее время сообщается, что в комплекс войдут противотанковый и термобарический боеприпасы калибра 72,5 мм — такой калибр имели РПГ-22 и до сих пор выпускающийся РПГ-26. Вероятно, на смену последнему и должно прийти новое поколение гранатомёта.

В перспективный комплекс 6С20 войдёт и пусковое устройство, представляющее собой многоразовый элемент с креплением для оптических приборов. К нему будут присоединяться контейнеры с окончательно снаряжёнными гранатами. Такая концепция во многом повторяет устройство РПГ-32. Помимо использования модульной компоновки изделия, будут модернизированы и сами боеприпасы, а также прицельный комплекс. Завершить испытания нового РПГ планируется к концу 2021 года, а развернуть серийное производство — к 2023 году на нижнетагильском химическом заводе «Планта».

Технические характеристики комплекса РПГ-32 ПГ-32В ТБГ-32В ПГК-1 Индекс 6Г40 7П65 7П66 1П81 Калибр (диаметр), мм 105 72 / 105 105 122,5 Длина, мм 375* / 1200 900 / 1000 1000 195 Масса, кг 3* / 11,5 3 / 7,5 7,5 1,5 Начальная скорость гранаты, м/с 140 140 140 – Эффективная дальность стрельбы, м 500-700 500 700 – Пробиваемость брони, мм

в т. ч. за динамической защитой, мм

железобетонной стены, мм

кирпичной стены, мм – 500 / 750

440 / 650

1500

2000 – –

* — характеристики пускового устройства с оптическим прицелом 1П81

Литература:

В.Г. Бойченко, В.Г. Смеликов. Мастяжарт — ГСКБ-47 — ФГУП «ГНПП «Базальт». — М.: «Ассоциация «ЛСОП», 2011 Е.Н. Никулин, В.Ф. Руссков, И.А. Семенов. Средства ближнего боя. Ручные гранатометы. — Санкт-Петербург: БГТУ «Военмех», 2008 П. Сидоров, В. Токарев. Вобравший лучшее. Журнал «Оружие», №5, 2011

Руслан Гук