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Известия.ru

Китай назвал свой первый марсоход «Чжужун» в честь бога огня

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Источник изображения: Фото: TASS/Imago

Первый китайский марсоход назван в честь бога огня древнекитайской мифологии «Чжужун». Об этом говорится в трансляции на сайте Национального космического управления КНР в субботу, 24 апреля.

В этот день в Нанкине провинции Цзясу прошла церемония открытия Дня китайской космонавтики. Название объявили в ходе мероприятия, оно определялось в ходе международной кампании по отбору вариантов, оценки экспертов и онлайн-голосования.

«Чжу Жун почитается как самый ранний бог огня в традиционной китайской культуре, что символизирует то, что наши предки использовали огонь, чтобы осветить землю и принести свет», — отметили в управлении.

Всемирная кампания по вариантам названий первого китайского марсохода стартовала в июле прошлого года.

Как отметили в правительстве Китая, в ходе голосования около половины предложенных названий происходили из китайской мифологии и имели какое-то отношение к огню. Предполагается, это произошло потому, что китайское название Марса, Хуосин, буквально означает «огненная планета».

Название космического аппарата Tianwen-1 для миссии на Марс также было выбрано из 35 912 номинаций и было объявлено в День космоса в 2019 году.

По словам Бао Вэйминя, старшего космического эксперта из China Aerospace Science and Technology Corporation, посадка ровера на Марс ожидается в мае или июне.

Как напоминает «Газета.ру», Китай стал второй за прошлое лето страной, отправившей к Марсу научную миссию. К соседней планете по сути отправились орбитальный зонд, посадочный модуль и марсоход. Зонд был запущен 23 июля 2020 года с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан

В конце марта космический зонд Tianwen-1 прислал два новых снимка Марса. Первый снимок Красной планеты был прислан на Землю в феврале.

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