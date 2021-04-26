Британцы увидели в военных учениях на юге России победу Путина

На статью в Times о завершении военных учений на юге России активно откликнулись британские читатели. Многие из них положительно оценили действия российского руководства, пишет РИА Новости. "Россия ясно все всем показала, и теперь ее войска могут возвращаться домой", - отметил при этом Oldbolter, полагая, что теперь снизится напряженность на востоке Украины.

По словам пользователя Mad Mel, действия Путина потрясли Западную Европу и заставили напрячься США. Украина не является высотой, за которую американцы и НАТО готовы проливать кровь. "А вот для России она имеет экзистенциальное значение. Теперь это все понятно", - уверен читатель.

"Отличное выполненное Путиным упражнение! Путин ясно продемонстрировал, что может делать все, что хочет, несмотря на заявления Байдена!", - откликнулся Woodburner.

"А НАТО прекратило свои военные учения поблизости от России? Если альянс даст Путину заверения, что не примет Украину и Беларусь в НАТО, тогда у него есть все причины для того, чтобы отвести свои войска", - считает Hin Lee.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения, задействованные при внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Глава военного ведомства Сергей Шойгу отдал приказ до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации все войска.

Запад выражал обеспокоенность из-за усиления присутствия российской армии на границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва перемещает войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение.

Александр Саможнев