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Известия.ru

Возвращение российских военных с учений в Крыму показали на видео

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Минобороны России предоставило видео, на котором запечатлено отбытие военнослужащих в пункты постоянной дислокации после завершения масштабных учений в Крыму

Как сообщает РЕН ТВ, в частности, соединение радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа направилось в пункт постоянной дислокации, погрузившись вместе с техникой в железнодорожные составы.


В свою очередь подразделения морской пехоты из состава армейского корпуса Черноморского флота, принимавшие участие в учении на полигоне «Опук», отбыли в Севастополь.

Также передислокацию продолжают подразделения воздушно-десантных войск, используя авиационный и железнодорожный транспорт.

«Передислокация осуществляется комбинированным способом авиационным и железнодорожным транспортом, а также с совершением марша колесной техники своим ходом по федеральным трассам», — говорится в сообщении военного ведомства.

Основной этап учений войск ЮВО и ВДВ проходил на полигоне «Опук» в рамках внезапной проверки боеготовности. В активной фазе в нем принимали участие более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и техники.

23 апреля сообщалось, что более 20 кораблей Черноморского флота вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в учениях в районе Крыма на полигоне «Опук».

Как отметил 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу, личный состав ЮВО и ВДВ в ходе учений в Крыму успешно реализовал все поставленные перед ним задачи.

6 апреля Шойгу рассказал, что в российских Вооруженных силах (ВС) стартовали контрольные проверки боевой готовности.

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