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Интерфакс-АВН

Российские военнослужащие уничтожили более 100 воздушных целей над Черным морем в рамках учений

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Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10"
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Ростов-на-Дону. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие российской военной базы в Абхазии уничтожили свыше 100 воздушных целей в небе над Черным морем в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Десять расчетов зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" выполнили разведку и отразили нападение разведывательных ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника, прикрыв объекты военной и гражданской инфраструктуры. Всего методом электронного пуска ракет было успешно поражено более 100 воздушных целей", - говорится в сообщении.

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Абхазия
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Стрела-10
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