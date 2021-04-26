Российские военнослужащие уничтожили более 100 воздушных целей над Черным морем в рамках учений

Ростов-на-Дону. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие российской военной базы в Абхазии уничтожили свыше 100 воздушных целей в небе над Черным морем в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Десять расчетов зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" выполнили разведку и отразили нападение разведывательных ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника, прикрыв объекты военной и гражданской инфраструктуры. Всего методом электронного пуска ракет было успешно поражено более 100 воздушных целей", - говорится в сообщении.