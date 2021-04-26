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Известия.ru

ХАМАС выпустил еще пять ракет по Израилю после ответной танковой атаки

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Zuma/Mahmoud Issa

Еще пять ракет выпустили по территории Израиля со стороны сектора Газа после ответного удара армии страны по объектам ХАМАС. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем Twitter.

Отмечается, что ракеты были выпущены по южному Израилю, а жители были вынуждены укрыться в бомбоубежищах.

Ранее в этот день танк армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на запуск ракет нанес удар по военной позиции палестинской террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.

23 апреля стало известно о том, что по территории Израиля из сектора Газа были выпущены три ракеты, одну из которых удалось перехватить системе ПВО «Железный купол», а еще две ракеты взорвались около разделительного барьера.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Железный купол
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