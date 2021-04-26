ХАМАС выпустил еще пять ракет по Израилю после ответной танковой атаки

Еще пять ракет выпустили по территории Израиля со стороны сектора Газа после ответного удара армии страны по объектам ХАМАС. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем Twitter.

Отмечается, что ракеты были выпущены по южному Израилю, а жители были вынуждены укрыться в бомбоубежищах.

Ранее в этот день танк армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на запуск ракет нанес удар по военной позиции палестинской террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.

23 апреля стало известно о том, что по территории Израиля из сектора Газа были выпущены три ракеты, одну из которых удалось перехватить системе ПВО «Железный купол», а еще две ракеты взорвались около разделительного барьера.