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РИА Новости

Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов

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Корабли стран НАТО в Черном море
Корабли стран НАТО в Черном море.
Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. С вечера субботы Россия приостанавливает право на мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря, говорится в бюллетени Управления навигации и океанографии Минобороны.

Подчеркивается, что это ограничение будет действовать с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября.

Планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод России.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Москве из-за этого решения, указав, что его якобы приняли под предлогом проведения военных учений, несмотря на то, что все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.

Реакция Запада

Госдепартамент США назвал запрет иностранным судам входить в ряд районов Черного моря "неспровоцированной эскалацией" со стороны России.

Представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс выразил в письменном заявлении "глубокую обеспокоенность" запретом, а также обвинил Москву в "создании препятствий работе украинских портов в Азовском море".

В свою очередь, в ЕС считают, что закрытие Россией отдельных районов Черного моря "еще больше дестабилизирует ситуацию". Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано призвал отменить это решение.

Ответ России

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя реакцию западных политиков, подчеркнул, что Россия действует в соответствии с международными договоренностями.

Российский дипломат пояснил, что речь идет о проходе судов через Керченский пролив.

"Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было", — высказался Рябков.

Он также назвал ограничение тех или иных зон, где проводятся учения, общепринятой международной практикой. Как отметил Рябков, с этой точки зрения Россия действует исходя из договоренностей многостороннего характера.

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