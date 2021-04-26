Подозрительную активность «Белых касок» зафиксировали в Идлибе

Террористы готовят новые провокации в зоне деэскалации Идлиб, чтобы обвинить правительственные войска Сирии в применении химического оружия. В регионе также заметили подозрительную активность скандально известной организации «Белые каски».

Как сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов, данные о подготовке провокации поступают на фоне принятия ОЗХО безосновательного решения об ограничении прав Сирии в организации, передает РЕН ТВ.

По его словам, боевики доставляют отравляющие вещества из лагеря Тель-Туна в окрестности Идлиба, а активность «Белых касок» отмечается рядом с населенным пунктом Мардж-Эль-Аджан.

«Террористы планируют использовать информацию о жертвах своих провокаций для дискредитации официального правительства Сирии», — добавил Карпов.

Он подчеркнул, что Центр по примирению призывает боевиков отказаться от вооруженных провокаций.

В октябре прошлого года стало известно, что в ходе подготовки провокации с химоружием в Сирии погибли четыре террориста. Боевики погибли при взрыве на складе, где хранились боеприпасы и хлоросодержащие вещества. Инцидент произошел в 13 км от Идлиба.