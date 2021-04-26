Войти
Известия.ru

Подозрительную активность «Белых касок» зафиксировали в Идлибе

237
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Picture Alliance/DPA

Террористы готовят новые провокации в зоне деэскалации Идлиб, чтобы обвинить правительственные войска Сирии в применении химического оружия. В регионе также заметили подозрительную активность скандально известной организации «Белые каски».

Как сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов, данные о подготовке провокации поступают на фоне принятия ОЗХО безосновательного решения об ограничении прав Сирии в организации, передает РЕН ТВ.

По его словам, боевики доставляют отравляющие вещества из лагеря Тель-Туна в окрестности Идлиба, а активность «Белых касок» отмечается рядом с населенным пунктом Мардж-Эль-Аджан.

«Террористы планируют использовать информацию о жертвах своих провокаций для дискредитации официального правительства Сирии», — добавил Карпов.

Он подчеркнул, что Центр по примирению призывает боевиков отказаться от вооруженных провокаций.

В октябре прошлого года стало известно, что в ходе подготовки провокации с химоружием в Сирии погибли четыре террориста. Боевики погибли при взрыве на складе, где хранились боеприпасы и хлоросодержащие вещества. Инцидент произошел в 13 км от Идлиба.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Сирия
Проекты
Химоружие
Похожие новости
16.10.2020
Четыре боевика погибли в Сирии при подготовке провокации с химоружием
15.07.2019
Атака дронов: российские ПВО отбили нападение на Хмеймим
28.06.2019
Дождались вечера: боевики снова атаковали "Хмеймим"
21.03.2018
Шойгу: в Сирии за неделю пресечены три химатаки боевиков
01.03.2018
Российские БТР-80 изменили мнение сирийцев о колесной бронетехнике
07.04.2016
WT: "эмбарго" Обамы не помешает России продавать Ирану Су-30 и С-300
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 12:46
  • 7
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ
  • 26.04 12:41
  • 154
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.04 12:35
  • 61
Защитим любой ценой
  • 26.04 12:32
  • 5
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 26.04 12:11
  • 5
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 26.04 12:05
  • 3
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 26.04 12:00
  • 5
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 26.04 11:38
  • 13
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.04 10:31
  • 21
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 08:52
  • 1
Доколе призраку кружить
  • 26.04 08:41
  • 1
"Запасаемся гробами": в США оценили издержки большой войны
  • 26.04 07:56
  • 1
Получит ли Северный флот своих десантников
  • 26.04 07:39
  • 1
А теперь «20-я»: легендарное гвардейское соединение вернется в строй
  • 26.04 07:35
  • 1
В Минобороны заявили, что акция "Мы - армия страны!" призвана сплотить общество
  • 26.04 00:40
  • 3
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ