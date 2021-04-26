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Военно-промышленный курьер

Подписан указ о противодействии недружественным шагам других стран

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о противодействии недружественным шагам других стран в целях защиты интересов и безопасности России.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Он поручил ограничить заключение трудовых договоров с физическими лицами, находящимися на территории России, дипломатическим представительствам и консульским учреждениям, а также представительствам госучреждений иностранных государств, принимающих недружественные меры в отношении Москвы.

Правительство России должно определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых будут применяться указанные меры.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до отмены установленных им мер воздействия (противодействия)», - говорится в  документе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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