Подписан указ о противодействии недружественным шагам других стран

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о противодействии недружественным шагам других стран в целях защиты интересов и безопасности России.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Он поручил ограничить заключение трудовых договоров с физическими лицами, находящимися на территории России, дипломатическим представительствам и консульским учреждениям, а также представительствам госучреждений иностранных государств, принимающих недружественные меры в отношении Москвы.

Правительство России должно определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых будут применяться указанные меры.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до отмены установленных им мер воздействия (противодействия)», - говорится в документе.