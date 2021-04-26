Эксперт назвал турецкий ролик с уничтожением "Панциря" войной мультиков

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Турецкий ролик с уничтожением "Панциря" разрабатываемым беспилотником Akıncı относится к "войне мультиков", подобные выдуманные сюжеты невозможны в реальном бою, сказал РИА Новости военный эксперт, главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский.

Турецкая оборонная компания Roketsan показала анимационный видеоролик, в котором разрабатываемый в Турции новый беспилотник Akıncı уничтожает цель, напоминающую российский комплекс ПВО "Панцирь-С1".

"Война мультиков", где рекламируемыми образцами оружия поражается реально существующая техника, имеющая конкретную страну принадлежности, раньше была уделом блогеров. Сейчас этот жанр начал активно использоваться различными компаниями – производителями. В частности, США этим занимались некоторое время назад. Я не считаю это правильным и приемлемым, но сегодня есть такая тенденция", - сказал Мураховский.

При этом, подчеркнул эксперт, когда распиаренные подобным образом образцы вооружений применяются на практике, их достоинства становятся не столь очевидными. "Что касается конкретно беспилотников Турции, то при реальных боевых действиях с противником, у которого есть хотя бы минимально организованная система ПВО, оказывается, что турецкие беспилотники, включая Bayraktar, летать и действовать в этом пространстве не могут", - пояснил главный редактор "Арсенала Отечества".

Мураховский уточнил, что указанные рекламные ролики нужно отличать от объективного моделирования боевых действий, которое, например, используется в генеральных штатах различных стран и учитывает тысячи параметров. Он подчеркнул, что "в рамках "войны мультиков" противопоставление образцов вооружения производится методически неправильно, и на войне так никогда не бывает". Традиционно при таком подходе всего один из параметров какого-либо образца оружия вытаскивают на первый план, и заявляют как якобы ключевой, пояснил он.

"Турецкая компания рекламирует один из своих боеприпасов с дальностью в 30 километров, в результате считается, что это ставит под угрозу выживаемость систем ПВО. При этом упускается из виду, что ПВО является именно системой, где имеет значение ее эшелонированность и способность бороться с самими носителями. Да, у "Панциря" дальность действия 20 км, а у упомянутого турецкого боеприпаса дальность 30 км. Но только в реальной ситуации носитель этого боеприпаса будут сбивать на дальностях от 50-70 километр и дальше комплексами С-350 "Витязь" или С-400, действующими как раз в рамках системы ПВО. Вряд ли носитель боеприпаса, будь то Bayraktar или Akıncı, получит возможность подобраться к "Панцирю" на дистанцию пуска при действиях против развитой эшелонированной системы ПВО, он будет сбит раньше", - отметил эксперт.

Другой важный момент, который у многих "специалистов" обычно выпадает из поля зрения, добавил Мураховский, состоит в том, что борьба с беспилотниками и другими носителями авиационных средств поражения, будет вестись не только тогда, когда они уже в воздухе.

"В современном общевойсковом бою все взаимосвязано, поэтому для борьбы с дронами и пилотируемой авиацией противника будут также наноситься удары по аэродромам их базирования, будут выводиться из строя пункты управления и командные пункты, которые организуют работу средств воздушного нападения. Будут широко задействованы системы РЭБ, маскировки, маневрирования силами и так далее, и тому подобное, тут целую лекцию можно прочесть", - сказал он.

"Учитывая сказанное, ролик, запущенный компанией Roketsan, – это просто вырванный из контекста идеальный случай, который не имеет никакого отношения к реальным возможностям указанной техники и тактике ее применения в бою. На практике никогда не происходит прямого противостояние двух конкретных образцов техники, что называется, в одиночку, вне других элементов боевого построения", - подытожил военный эксперт.