Укрепленное крымское: что было впервые протестировано на весенних учениях

Маневры на полуострове и у юго-западных границ России позволили военным испытать новейшие системы управления

В ходе масштабных учений в Крыму, которыми завершилась внезапная проверка воздушно-десантных войск и двух военных округов — Южного и Центрального, были протестированы новейшие автоматизированные системы управления, благодаря которым все военнослужащие действовали в едином информационном поле. До 1 мая большинство участвовавших в маневрах войск вернётся на постоянные базы. Но боевая техника одной из общевойсковых армий задержится на полигонах юга страны до осени. Что ещё российские военные опробовали впервые на этих учениях, выясняли «Известия».

Внезапная проверка

На учениях для командования межвидовой разнородной группировкой совместно применили автоматизированные системы управления ВВС и ПВО, «Акация-М» и ЕСУ ТЗ, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

В начале апреля к юго-западным границами и на полуостров Крым выдвинули соединения из состава двух общевойсковых армий: 41-й Центрального военного округа и 58-й — Южного. Привлекались также три из четырёх дивизий воздушно-десантных войск (ВДВ): 7-я, 76-я и 98-я, корабли трёх флотов и Каспийской флотилии.

На южных полигонах и в Крыму развернули не только боевые части, но и тылы — связь, полевые госпитали и части радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Это позволило создать полноценные, полностью боеспособные группировки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Степан Петренко Источник изображения: iz.ru

Кульминацией стратегической проверки стали крупнейшие для Крыма учения на полигоне Опук. В них участвовали свыше 10 тыс. военных, 40 кораблей и более сотни самолётов и вертолётов.

— Россия ярко продемонстрировала возможности по созданию в кратчайшие сроки группировки, включающей в себя разные виды Вооруженных сил и рода войск, и способную решать весь спектр задач — и в обороне, и в наступлении, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Были показаны межфлотский переход с Каспия на Черное море, сосредоточение и перегруппировка военно-транспортной авиации. Для воздушно-космических сил переброска на оперативные аэродромы с мест постоянного базирования уже стала обыденным делом.

Показательным был двусторонний характер учений с боевой стрельбой, когда с одной стороны наши войска решали задачи противодесантной обороны, а с другой — части отрабатывали захвата побережья, отметил специалист. Здесь требовалось высочайшее мастерство в организации и в управлении войсками, чтобы отработать все вопросы применения, и в то же время обеспечить безопасность личного состава. Такого рода мероприятия могут проводить еще максимум одна-две армии в мире, заключил Виктор Мураховский.

Десантное взаимодействие

Уникальной особенностью учений стало не только создание разнородной сухопутной группировки у границ. В одном строю, без длительных тренировок и репетиций действовали десантные корабли с Черноморского, Балтийского и Северного флотов. Вместе с ними впервые в истории высаживали в Крыму войска катера Каспийской флотилии, пришедшие в Чёрное море по внутренним водным путям.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Степан Петренко Источник изображения: iz.ru

На одном учебном поле боя всего за час тремя волнами высадились с вертолётов мотострелки, морпехи Южного военного округа (ЮВО) и десантно-штурмовые подразделения ВДВ. Завершилась операция масштабным парашютным десантом с военно-транспортных самолётов под прикрытием истребительной авиации и постановщиков помех.

Все десантные силы работали под единым управлением и по общему замыслу, помогая морской пехоте захватить и расширить плацдарм на берегу.

ВДВ, самый мобильный компонент наших Вооруженных сил, продемонстрировали свои возможности по сосредоточению и десантированию (в том числе на парашютах) соединений из разных территорий страны в необходимом операционном направлении. То же самое касается и всех частей поддержки и обеспечения — ракетных войск и артиллерии, инженерных войск, войск радиоэлектронной борьбы, структур управления и связи, пояснил Виктор Мураховский.

Совместно с десантниками с вертолётов впервые высаживали и подразделения мотострелков. Эксперимент использования их в роли аэромобильных войск ведётся в ЮВО с 2019 года. В каждом батальоне выделена рота, которая тренируется для переброски на вертолётах только с лёгким вооружением — противотанковыми и автоматическими гранатомётами, а также 120-миллиметровыми миномётами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Степан Петренко Источник изображения: iz.ru

Для наблюдения за противником и мониторинга действий собственных войск командование активно применяло беспилотники. Среди них были не только привычные «Орланы» и «Форпосты», но и первые серийные дроны среднего класса «Орион». Эти разведывательно-ударные машины весом в одну тонну могут наносить удары управляемыми боеприпасами и неоднократно использовались в Сирии.

Уйти, но не совсем

Сразу после окончания стратегических учений начался отвод войск с полигонов к местам постоянной дислокации. В четверг 22 апреля стартовала погрузка на корабли морской пехоты, которая высаживалась на полигоне Опук. Возвращается по домам и часть десантников.

Министерство обороны сообщило, что с железнодорожной станции под Феодосией отправилась на свои постоянные места базирования в материковой части России бригада РХБЗ, а из Керчи — бригада управления. Вернулась на домашние аэродромы часть самолётов военно-транспортной и оперативно-тактической авиации.

Но уже известно, что вернутся из приграничных районов не все подразделения. Основную часть бронетехники и вооружений 41-й общевойсковой армии оставят в лагере на полигоне Погоново в Воронежской области. По официальному заявлению Минобороны, позже они будут задействованы в стратегических учениях «Запад-2021». Манёвры запланированы на сентябрь нынешнего года. Для охраны и обслуживания техники оставят небольшой контингент, но большинство личного состава вернётся в Центральный военный округ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Степан Петренко Источник изображения: iz.ru

Уже после завершения учений обустраиваться на постоянной основе в Феодосии станет 56-я десантно-штурмовая бригада. Её сократят до полка и передислоцируют на полуостров из города Камышин в Волгоградской области. Это соединение хорошо приспособлено для аэромобильных действий совместно с вертолётами армейской авиации, что и было подтверждено в ходе учений.

Антон Лавров