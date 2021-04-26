Британская разведка назвала Россию главной угрозой для страны

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Директор британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг назвал Россию главной угрозой для Великобритании.

"Она (Россия — Прим.ред.) остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Великобритании", — сказал он во время выступления, текст которого приводится на сайте GCHQ.

Флеминг уточнил, что больше всего Россия якобы представляет угрозу в сфере кибербезопасности. Также он обвинил Москву в проведении агрессивных операций разведслужб и вмешательстве в выборы "по всему миру".

Помимо России, по мнению главы GCHQ, серьезную угрозу для Британии представляет Китай.

В России не раз отвергали обвинения западных политиков, заявляющих о вмешательстве Москвы в выборы в третьих странах.

На минувшей неделе власти Великобритании и США заявили о причастности Службы внешней разведки России к кибератакам против SolarWinds. Пресс-бюро СВР назвало эти обвинения "бредом" и "словоблудием" и заявило, что они надуманы, а также отметило, что дискуссия о высказываниях Белого дома не входит в задачи разведки.