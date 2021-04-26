Войти
РИА Новости

Британская разведка назвала Россию главной угрозой для страны

392
0
0
Часовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
Часовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Директор британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг назвал Россию главной угрозой для Великобритании.

"Она (Россия — Прим.ред.) остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Великобритании", — сказал он во время выступления, текст которого приводится на сайте GCHQ.

Флеминг уточнил, что больше всего Россия якобы представляет угрозу в сфере кибербезопасности. Также он обвинил Москву в проведении агрессивных операций разведслужб и вмешательстве в выборы "по всему миру".

Помимо России, по мнению главы GCHQ, серьезную угрозу для Британии представляет Китай.

В России не раз отвергали обвинения западных политиков, заявляющих о вмешательстве Москвы в выборы в третьих странах.

На минувшей неделе власти Великобритании и США заявили о причастности Службы внешней разведки России к кибератакам против SolarWinds. Пресс-бюро СВР назвало эти обвинения "бредом" и "словоблудием" и заявило, что они надуманы, а также отметило, что дискуссия о высказываниях Белого дома не входит в задачи разведки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Кибербезопасность
Похожие новости
27.07.2020
Угрожают из космоса: в Британии опасаются усиления России и Китая
04.09.2019
Петля для анаконды
24.03.2015
Технологии будущего и вооружения России
20.11.2013
Почему США не хотят терять контроль над Интернетом
23.10.2013
Нет средств – нет и ноу-хау
25.04.2013
Ударить не успеют
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 12:46
  • 7
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ
  • 26.04 12:41
  • 154
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.04 12:35
  • 61
Защитим любой ценой
  • 26.04 12:32
  • 5
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 26.04 12:11
  • 5
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 26.04 12:05
  • 3
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 26.04 12:00
  • 5
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 26.04 11:38
  • 13
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.04 10:31
  • 21
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 08:52
  • 1
Доколе призраку кружить
  • 26.04 08:41
  • 1
"Запасаемся гробами": в США оценили издержки большой войны
  • 26.04 07:56
  • 1
Получит ли Северный флот своих десантников
  • 26.04 07:39
  • 1
А теперь «20-я»: легендарное гвардейское соединение вернется в строй
  • 26.04 07:35
  • 1
В Минобороны заявили, что акция "Мы - армия страны!" призвана сплотить общество
  • 26.04 00:40
  • 3
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ