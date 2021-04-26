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ТАСС

Рогозин: переговоры о поставках РД-180 в США могут возобновиться после испытания Starliner

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Российские ракетные двигатели РД-180. Архивное фото
Российские ракетные двигатели РД-180. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Испытательный полет намечен на сентябрь

САМАРА, 23 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" ожидает возобновления переговоров с американскими заказчиками о дальнейших поставках двигателей РД-180 после испытательных полетов корабля Starliner. Об этом сообщил в пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы давайте дождемся испытаний корабля компании Boeing Starliner, они должны в сентябре полететь в очередной испытательный полет. Летают они на ракете Atlas-5. Маршевый двигатель для первой ступени Atlas 5 - это наш РД-180. Если у них все получится, то, в принципе, мы ожидаем возможности возобновления переговоров о дальнейших поставках", - сказал он.

Как сообщал ТАСС, 14 апреля в научно-производственном объединении "Энергомаш" состоялась сдача шести двигателей РД-180 американским заказчикам - компаниям Pratt & Whitney и United Launch Alliance. Поставка стала последней по действующему контракту.

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится НПО "Энергомаш". Он предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas. Всего в рамках более чем двадцатилетнего сотрудничества НПО "Энергомаш" поставило в США 122 товарных двигателя РД-180.

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