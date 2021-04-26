Подведены итоги соревнования подразделений спецназа Росгвардии в Краснодарском крае

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов оценил действия военнослужащих подразделений специального назначения в ходе тактико-специального учения (соревнования) на первенство Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

В соревновании, которое проходит в учебном центре горной подготовки Росгвардии в Краснодарском крае, принимают участие спецподразделения из всех округов войск национальной гвардии Российской Федерации, а также команды дивизии им. Ф.Э. Дзержинского и Новосибирского военного института Росгвардии.

По программе учения в ходе первых четырех этапов участники выполнили упражнения по стрельбе из различных образцов штатного вооружения, сдали нормативы по инженерной и высотной подготовке, связи и топографии, продемонстрировали навыки оказания доврачебной помощи. В условиях, максимально приближенных к боевым, военнослужащие отработали действия подразделений спецназа при проведении специальных мероприятий по нейтрализации условных преступников с привлечением авиации.

Спецназовцы десантировались из вертолетов Ми-8, провели поиск условных террористов в указанном районе, показали владения навыками горной подготовки и совершили марш-бросок.

Генерал армии Виктор Золотов наблюдал за ходом финального этапа учения - «Гвардейского биатлона», который выявил команды с лучшей стрелковой подготовкой и стал кульминацией четырехдневной программы состязаний спецназа Росгвардии.

Обращаясь к участникам соревнования, главнокомандующий подчеркнул, что силы специального назначения играют ключевую роль в решении наиболее ответственных задач обеспечения безопасности, в связи с чем необходимо сохранять динамику качественного развития спецподразделений, постоянного поддержания высокого уровня их профессиональной готовности, повышения индивидуального мастерства личного состава.

Генерал армии Виктор Золотов отметил, что завершающиеся девятые тактико-специальные соревнования войсковых подразделений спецназа Росгвардии являются одним из элементов многоступенчатой системы подготовки, которая на протяжении долгих лет обеспечивает безупречное выполнение подразделениями Росгвардии задач любой сложности.

Директор Росгвардии обратил внимание на то, что из года в год программа учений и условия их проведения усложняются, поэтому выбор 8-го учебного центра горной подготовки был неслучайным. Имеющаяся здесь база позволяет смоделировать большинство ситуаций, с которыми бойцы могут столкнуться при выполнении реальных боевых задач.

В ходе церемонии награждения директор Росгвардии вручил кубки победителям первенства. Лидером соревнования стала команда Новосибирского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, второе место у спецназовцев из Северо-Зарадного округа, третью ступеньку пьедестала заняли военнослужащие Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, отмечает пресс-служба Росгвардии.