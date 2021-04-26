Более 20 кораблей Черноморского флота вернулись после учений в Крыму

Более 20 кораблей Черноморского флота вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в учениях в районе Крыма на полигоне «Опук». Об этом сообщила в пятницу, 23 апреля, пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В соответствии с указанием министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу войска Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ), задействованные в мероприятиях внезапной проверки и межвидового учения на полигоне Опук (Республика Крым), приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, на данный момент воинские подразделения и соединения совершают марши в пункты постоянной дислокации комбинированным способом протяженностью более 1 тыс. км. Военнослужащих доставят десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации (ВТА). Технику перевезут на железнодорожных составах.

«На побережье полигона Опук после марша на штатной технике подразделения морской пехоты Каспийской флотилии и Черноморского флота погрузились в большие десантные корабли и приступили к переброске в пункты постоянной дислокации. Передвижение также пройдет комбинированным способом: морским транспортом, железнодорожным и механизированными колоннами», — следует из сообщения ведомства.

Крупные межвидовые учения Вооруженных сил РФ прошли 22 апреля на крымском полигоне Опук. В них приняли участие свыше 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц техники, а также 40 боевых кораблей. Учения прошли в рамках контрольной проверки ВС РФ за зимний период обучения.

Как отметил 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу, личный состав ЮВО и ВДВ в ходе учений в Крыму успешно реализовал все поставленные перед ним задачи.

Контрольная проверка российских Вооруженных сил проводится за зимний период обучения во всех военных округах, в том числе на Северном флоте. В Вооруженных силах РФ планируется провести более 4 тыс. учений различного масштаба.

6 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что в российских Вооруженных силах (ВС) стартовали контрольные проверки боевой готовности.

13 апреля в российском военном ведомстве сообщили, что в соответствии с планом подготовки ВС России в органах военного управления, соединениях и воинских частях в течение апреля будет проведено 4048 учений разного масштаба.