Войти
Lenta.ru

Корабли Черноморского флота вернулись в порты после масштабных учений

214
0
0
Источник изображения: Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

После завершения масштабных учений на юге России корабли Черноморского флота (ЧМ) вернулись на точки дислокации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«Более 20 боевых кораблей ЧФ вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в межвидовом учении войск (сил) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которое завершилось накануне на полигоне "Опук" в Крыму,» — говорится в сообщении ведомства.

В Симферополе военнослужащие ВДВ Новороссийского соединения погрузили технику и вооружение, после чего стартовали в пункты постоянной дислокации. Всего в маневрах будет задействовано около 40 воинских эшелонов и совершено 30 рейсов самолетов Военно-транспортной авиации.

Полигон «Опук» находится в 60 километрах от Феодосии и 40 километрах от Керчи. Накануне там в рамках проверки боевой готовности российской армии прошли активные фазы учений. В них приняли участие общевойсковые подразделения, части ВВС и ПВО, боевые корабли, береговые войска Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии, а также Воздушно-десантные войска. В общей сложности участвовало 10 тысяч военнослужащих и 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники. Министр обороны Сергей Шойгу лично прилетел на основной этап учений.


Ольга Брежнева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
КФ
ЧФ
Похожие новости
26.04.2021
Более 20 кораблей Черноморского флота вернулись после учений в Крыму
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
14.09.2020
Россия пригласила семь стран на "Кавказ-2020"
22.07.2020
Учения России не направлены против других стран
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
28.07.2015
В России масштабно отметили День Военно-морского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 12:41
  • 154
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.04 12:35
  • 61
Защитим любой ценой
  • 26.04 12:32
  • 5
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 26.04 12:22
  • 6
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ
  • 26.04 12:11
  • 5
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 26.04 12:05
  • 3
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 26.04 12:00
  • 5
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 26.04 11:38
  • 13
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.04 10:31
  • 21
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 08:52
  • 1
Доколе призраку кружить
  • 26.04 08:41
  • 1
"Запасаемся гробами": в США оценили издержки большой войны
  • 26.04 07:56
  • 1
Получит ли Северный флот своих десантников
  • 26.04 07:39
  • 1
А теперь «20-я»: легендарное гвардейское соединение вернется в строй
  • 26.04 07:35
  • 1
В Минобороны заявили, что акция "Мы - армия страны!" призвана сплотить общество
  • 26.04 00:40
  • 3
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ