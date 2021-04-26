Новый турецкий беспилотник прошёл первые огневые испытания

В Турции продолжаются тестирования новых беспилотных летательных аппаратов. Вчера, 22 апреля, третий опытный образец (РТ-3) беспилотника Bayraktar Akıncı (TİHA), разработанного турецкой компанией Baykar, успешно завершил свои первые огневые испытания. Как сообщает пресс-служба Baykar, «умные» боеприпасы MAM-C, MAM-L и MAM-T, созданные турецкой компанией Roketsan, точно поразили все обозначенные цели.

По мнению портала defensehere.com, боеприпасы, которые могут поражать цели на расстоянии более 30 км, разработаны компанией Roketsan именно под этот дрон.

Огневые испытания беспилотника Bayraktar Akıncı

В ходе испытания, проведённого под руководством главы компании Baykar Сельчука Байрактара в Лётном учебно-испытательном центре Akıncı в городе Чорлу на северо-западе Турции, все три тестовых боеприпаса без боеголовок, которые были выпущены с беспилотника, смогли точно поразить цели.

БПЛА Akinci оснащается двумя турбовинтовыми двигателями АИ-450Т производства украинского АО «Мотор-Сич». Размах крыла аппарата составляет 20 м, масса полезной нагрузки — 1350 кг (в том числе 450 кг во внутреннем отсеке), продолжительность полёта — до 24 ч, рабочий потолок — 12 000 м. Беспилотник имеет шесть подвесных точек для ракет МАМ-Т, МАМ-L, МАМ-С, Cirit, Mk81, Mk82 и СОМ ALCM, а также оборудован радаром с активной фазированной антенной решеткой AESA, системой нацеливания от Aselsan, тепловизором, оптическими камерами и сенсорами.

Первый полёт Akıncı PT-3 в рамках кампании лётного тестирования с боеприпасами был проведён 17 апреля. 21 апреля состоялся второй испытательный полёт с боеприпасами, а вчера прошли первые стрельбы.